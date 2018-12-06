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'Yasa dışı yerleşim ticaretini durduran ilk AB ülkesi olabilir'

06 Aralık 2018, Perşembe 01:43
İrlanda parlamentosunun üst kanadı, İsrail’in Filistin topraklarındaki yerleşim yerlerinden mal ve hizmet alımını yasaklayan tasarıyı onayladı.

İrlanda Cumhuriyeti'nde parlamentonun üst kanadını teşkil eden Senato, bugün yapılan oylamada, İsrail’in Filistin topraklarındaki yerleşim yerlerinden mal ve hizmet alımını yasaklayan tasarıya onay verdi.

Tasarı geçen hafta komite aşamasından geçerek oylama aşmasına gelmişti.

Parlamentonun alt kanadının da onayını alması halinde yasalaşacak olan tasarıya İrlanda hükümeti karşı çıkıyor.

Tasarının yasalaşması halinde İrlanda, İsrail yerleşimlerine yönelik bu tür bir yasağı getiren ilk AB ülkesi olacak.

Tasarıyı hazırlayan bağımsız senatör Frances Black, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İnanılmaz! İşgal Altındaki Topraklar tasarısı senatodaki bütün aşamaları az önce tamamladı. İrlanda yasa dışı yerleşim ticaretini durduran ilk AB ülkesi olabilir. Şimdi parlamentonun alt kanadı Dali’ye gidecek. Büyük destekle bu hayati tasarıyı yasalaştıracağız.” ifadelerini kullandı.

Black, daha önce yaptığı açıklamada da tasarıda yer alan yasağın, adalet ve insan haklarına bağlı bir AB ülkesi olmanın asgari şartı olduğunu vurgulayarak, “Hem yerleşim yerlerini yasa dışı toprak ve kaynak hırsızlığı sayıp, hem de bu suçun ürünlerinin ticaretini nasıl yapabiliriz?” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Senatodan ilk aşama onayını temmuz ayında alan tasarıyı İsrail’in Dublin Büyükelçiliği “popülist ve tehlikeli” diye nitelendirmişti. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, tasarının yasalaşma sürecindeki gelişmelere göre İsrail'in bir karşılık vermeyi gündemine alacağı kaydedilmişti.

Tasarı, Senatonun gündemine ilk olarak ocak ayında gelmiş ancak İsrail’in, İrlanda’nın Tel Aviv Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına davet etmesi üzerine haziran ayına kadar askıya alınmıştı.

AA

Etiketler: İrlanda
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