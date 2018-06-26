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26 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Yemen'de hükümetin Husilere karşı başlattığı operasyon halkı zor durumda bırakıyor

26 Haziran 2018, Salı 15:20
Ülkenin en önemli liman kentlerinden Hudeyde'de meşru hükümete bağlı güçlerin Husilere karşı başlattığı operasyon devam ederken, şehirden göçler de hızlandı.

Yemen'in en önemli liman kentlerinden Hudeyde'de meşru hükümete bağlı güçlerin Husilere karşı başlattığı operasyon devam ederken, şehirden göçler de sürüyor.

Hükümet güçlerinin, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle başlattığı operasyon devam ediyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) taraflar arasında siyasi çözüme ulaşılması ve en kısa zamanda siyasi müzakerelere başlanması yönündeki açıklamalarına rağmen şehirde çatışmalar ve şiddet sürüyor. Çatışmalardan zarar gören halk, güvenli bölgelere göç etmek zorunda kalıyor.

Evlerini, topraklarını bırakan kent sakinleri, meçhule uzanan bir yola çıkarken, hayatlarının nasıl olacağını, nasıl geçineceklerini ya da yaşayacaklarını bilmeden belirsizliğe doğru sürükleniyorlar.

Göç güzergâhı

Hudeyde'den zorunlu olarak göç edenlerin bir kısmı civar kentlerdeki köylere, bir kısmı Husilerin elindeki Sana ve İbb kentlerine, diğer bir kısmı da meşru hükümetin kontrolü altındaki bölgelere sığınıyor.

Sana ve İbb şehirlerinde sığınmacıların gelmesiyle kira fiyatları artarken, imkan bulanlar kiralık ev tutuyor. Maddi imkanı yeterli olmayanlar ise Husilerin sığınma merkezlerine dönüştürdüğü okullara yerleştiriliyor.

Hükümet ise Hudeyde'deki halka, Aden gibi kendi kontrolü altındaki bölgelere göç etme çağrısında bulunarak, barınma, yemek ve ilaç gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını taahhüt ediyor.

Ancak sığınmacıların, hükümetin kontrolündeki şehirlere göç yolları tehlikelerle dolu. Sığınmacıların, oralara ulaşmak için ateş hatlarından ya da Husilerin elindeki bölgelerden geçmesi gerekiyor.

Husiler genellikle hükümetin elindeki bölgelere göç etmek isteyen sığınmacıları engelliyor, geri dönmeye ya da kendi kontrolündeki bölgelere gitmeye zorluyor.

Yardımlar çok kısıtlı

Ateş hattından ve çatışma bölgelerinden başka yerlere sığınanlar ise insani yardımlar konusunda sıkıntı çekiyor.

Yemen İnsani İşler Ulusal Komitesi Sorumlusu Abdullah Başa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası kurum ve kuruluşların sığınmacılara yardım konusunda desteğinin yok denecek kadar az olduğunu belirtti.

Hudeyde çevresindeki sığınmacılara hiçbir yardım ulaşmadığını kaydeden Başa, uluslararası kurumların sığınmacılara her türlü insani yardımı sunması gerektiğini ifade etti.

Yerel bir sivil toplum kuruluşunda yardım dağıtım görevlisi Kemal Badani, sığınmacılar konusunda şu an için net rakam bulunmadığını, çoğunun Hudeyde çevresine geldiğini belirtti.

Badani, sığınmacılara gerekli yardımların yapılmaması ve bu konuda uluslararası insani yardım kuruluşları tarafından tam teşekküllü bir plan hazırlanmamasının büyük bir insani felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.

Daha önce Huhu ve Heys bölgelerinden çıkmak zorunda kalanların yaşadıklarını, Hudeyde'den göç edenlerin de yaşayabileceğini aktaran Badani, söz konusu bölgelerden göç edenlerin, ağaç yapraklarını yediğini ve dilenme aşamasına geldiğini hatırlattı.

Sığınmacılar zor durumda

Çatışmalar nedeniyle Hudeyde'deki evini terk eden Abdulgani Muhammed, yerlerinden çıkmak zorunda kaldıklarını ancak yanlarında para ve yemek bulunmadığını belirtti.

Muhammed, "Biz zaten yoksul insanlarız. Çoğumuz düşük ücretlerle yevmiyeli işçi ya da şoför olarak çalışıyor. Memurlar ise iki yıldır maaş alamıyor. Bu nedenle hayatımızı devam ettirecek imkanlara sahip değiliz." ifadelerini kullandı.

Hudeyde'nin güney kesiminden orta kesimine göç eden Ummu İhab ise zor durumda olduklarını, evlerini terk edince bir okula yerleştiklerini belirtti.

Zor insani şartların yanı sıra çocukları ve yakınlarından ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Ummu İhab, evden ayrıldıklarından bu yana çocuklarının farklı yerlere göç ettiğini ve bazılarından haber alamadığını anlattı.

Sığınmacı sayısına ilişkin Yemenli makamlardan resmi bilgi bulunmazken, BM verilerine göre Hudeyde'deki 250 bin kişiyi etkileyen savaş ve çatışmalar sebebiyle şu ana kadar 5 bin 200 aile evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmak zorunda kaldı.

AA

Etiketler: Yemen, Husiler, hükümet, operasyon, göç, insan
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