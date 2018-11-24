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24 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Yemen'de insanlar açlıktan ölüyor

24 Kasım 2018, Cumartesi 12:36
Fakirlik oranının yüzde 80'e ulaştığı Yemen'de açlık korkunç bir şekilde artıyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de açlık savaşla birlikte korkunç bir şekilde artarken, halkın büyük çoğunluğu süt ve kuru ekmekten oluşan tek bir öğünle hayata tutunmaya çalışıyor.

Yemen'de üç yılı aşkın süredir devam eden iç savaş nedeniyle fakirlik oranı yüzde 80'e ulaşmış durumda. Nüfusun yüzde 40'ının gelirinin olmadığı ülkede açlık her geçen gün daha çok yayılıyor.

Yemenliler için günde üç öğün yemek hayal. En şanslıları günde 2 öğün bulurken, büyük çoğunluğu süt ve kuru ekmekten oluşan bir öğünle yetinmek zorunda.

"Tahammül edilemez durum"

İbb kentinde yaşayan Abdullah Muhammed Salih, ülkenin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle 7 kişilik ailesine bakamaz duruma geldiğini söyledi.

Hükümete bağlı bir kurumda memur olduğunu ancak 2 yıldan uzun süredir maaş alamadığını dile getiren Salih, bir günü genelde süt ve kuru ekmekten oluşan tek öğünle geçirdiklerini belirtti.

Salih, "Her şeyin fiyatının artması ve borçların birikmesi nedeniyle artık içinde bulunduğumuz durum tahammül edilemez noktaya ulaştı." dedi.

Dali kentine bağlı Ezarig ilçesinde yaşayan Mahmud Ali ise insanların yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü anlattı.

"Açlık ve kıtlık daha önce hiç görülmemiş bir şekilde arttı." diyen Ali, eylül ayında Ezarig'i ziyaret eden insan hakları aktivistlerinin içler acısı durum karşısında yardım kampanyası başlattığını, bazı vatandaşların bu kampanyadan istifade ettiğini ama hâlâ binlerce kişinin yardıma muhtaç olduğunu söyledi.

Yemen riyalinin değer kaybetmesi ekonomiyi zora sokuyor

Yemen'de ulusal para birimi riyalin dolar karşısında değer kaybetmesi de halkın ekonomik durumunun gittikçe kötüleşmesine etki eden nedenlerden biri.

Ekim ayında Yemen riyali, Amerikan doları karşısında tarihinin en düşük seviyesini (1 dolar-760 riyal) gördü. Bu durum temel tüketim maddeleri ve yakıt fiyatlarında fahiş artışlara neden oldu.

Yerel para biriminin değer kaybetmesiyle halkın zaten düşük olan alım gücü iyice azaldı, fakirlik oranı da yüzde 80'lere ulaştı.

Memurların maaşlarını alamaması da tüm bunlara eklenince açlık ve fakirlik gittikçe yayıldı.

Hudeyde'deki çatışmalar yardımların ulaşmasını engelliyor

Yemen'in birçok kentine insani yardımların ulaştırılmasında en önemli noktalardan biri Hudeyde Limanı. Ancak Hudeyde kenti hazirandan bu yana Yemen'deki savaşın odağında yer alıyor.

Husiler ile Suudi koalisyon tarafından desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalar, Yemen'e insani yardım malzemelerinin girişini zora sokuyor.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin engellemeleri nedeniyle insani yardımların yeterince ulaşamadığı Yemen'de yol güvenliği bulunmadığı için Hudeyde Limanı'ndan girişi sağlanan az sayıdaki yardım malzemeleri de ülkenin iç kesimlerine götürülemiyor.

Savaşın bedelini siviller ödüyor

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre 400 bin çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu Yemen'de nüfusun yaklaşık dörtte üçüne tekabül eden 22 milyon kişi, acil insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

AA

Etiketler: Yemen, açlık, insan, yemek, dünya
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