Yemen’deki katliamı DURDURUN

ABD’de yayımlanan New York TImes gazetesi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’de sivilleri katlettiğini savunarak, Suudi Arabistan’a silâh yardımının kesilmesi çağrısında bulundu.

ABD’de yayımlanan New York Times gazetesi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’de sivilleri katlettiğini savunarak, Yemen’de tarafların barış müzakerelerine başlayana kadar Suudi Arabistan’a silâh yardımının kesilmesi çağrısında bulundu. Gazetenin Yayın Kurulu tarafından kaleme alınan başyazıda, Yemen’de Suudi öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Birleşmiş Milletlerin (BM) “suç dolu katliâm” olarak gördüğü hava saldırılarının “dehşet verici” olduğu belirtilerek, ABD’nin de suç ortaklığından dolayı utanması gerektiği kaydedildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava savaşının, zaten yoksul olan ülkeyi insani bir kâbusa ve ayrım gözetmeyen ölüm alanına döndürdüğü kaydedilen makalede, “Tekrar ve tekrar, Suudi öncülüğündeki hava saldırıları sivil hedefleri vuruyor, sayısız masum cana kıyıyor. Pazarda, düğünlerde, cenaze törenlerinde sayısız sivil bombalarla öldürüldü.” ifadesine yer verildi.

‘Bu utanç verici’

Ülkedeki ölü sayısının, resmî rakamlara göre 6 bin 500 olduğuna işaret edilen yazıda, aslında gerçek sayının bundan çok fazla olduğu, milyonlarca insanın da yiyecek ve sağlık sıkıntısından acı çektiği kaydedildi. Makalede, 9 Ağustos’ta hava saldırısında isabet alan ve 20’den fazla çocuğun vefat ettiği okul otobüsü olayı örnek gösterilerek, “Bu korkunç bir şey. Okul otobüsünü ve içindeki çocukları yok eden bomba ABD yapımıydı, bu utanç verici.” ifadesine yer verildi. Geçen hafta yayınlanan İnsan Hakları İzleme Örgütü raporunda, sivillerin öldürüldüğü hava saldırılarının incelenmesi konusundaki “Ne yazık ki yetersiz” kalındığı açıklamasına atıfta bulunulan makalede, Suudi Arabistan’a silâh satan ABD, İngiltere ve Fransa’nın yasal olmayan bu saldırıların suç ortağı olma riski taşıdığına vurgu yapıldı.