Yemen için acil gıda yardımı çağrısı

İnsanı İnşa Derneği, Yemen'de insani kriz yaşandığını belirterek acil gıda yardımı çağrısında bulundu.

İnsanı İnşa Derneği (İİD), Yemen'de gıda ihtiyacının arttığını, buna karşın temel gıda miktarının azaldığını belirterek acil gıda yardımı çağrısı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada, Yemen'de yaşanan iç çatışmanın gün geçtikçe artarak devam ettiği, nüfusun artması, işsizlik, savaş ve ekonomik problemlerden dolayı birçok şehirde temel gıda yetersizliği nedeniyle insanların yaşamlarını sürdüremeyecek duruma geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Halim Ayyıldız, Yemen'e acil gıda yardımı yapılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mevcut iç karışıklık ve siyasi istikrasızlık sebebiyle Yemen’de ekonomik ve sosyal yapı çökme noktasında. Kamu kurumları, aylardır vatandaşlara yeterli hizmeti ulaştıramazken İnsanı İnşa Derneği olarak insani krizin yaşandığı ülkede savaş mağduru ailelere yönelik acil yardım projelerini bir bir hayata geçirmeye başladık. Bunun için 'Yemen'e Gıda Yardımı' kampanyasını başlattık. Türkiye olarak Yemenli kardeşlerimizin yanında olmaya, onlara ensar olmaya çalıştık. İmkanlar dahilinde de ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bazı bölgelerde mağdurlar açlıktan ağaç yaprağını kaynatıp yiyorlar. Çok zor durumdalar."

Kampanyaya destek olmak isteyenlerin banka hesap numaralarına www.iid.org.tr web adresinden ulaşabileceği belirtildi.