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5 EYLÜL 2017 SALI - YIL: 48

"Yeter artık... Ülkemizin sabrı sınırsız değil"

05 Eylül 2017, Salı 10:13
Kuzey Kore’nin, 6.3 şiddetinde depreme yol açan hidrojen bombası testi üzerine acil olarak toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde konuşan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Yeter artık... Ülkemizin sabrı sınırsız değil" diye uyardı.

Kuzey Kore’ye yönelik sert mesajlar içeren konuşmasında, 20 yılı aşkın bir süredir Kuzey Kore’nin girişimlerini ve BM Güvenlik Konseyi’nin bu girişimlere karşı aldığı kararları tek tek sıralayan Haley, "2016 yılına gelindiğinde, Kuzey Kore dördüncü nükleer denemesini ve bir başka uzay programını gerçekleştirdi" dedi ve ekledi:

"Bunları daha fazla füze denemesi izledi. Buna karşılık, Güvenlik  Konseyi, yaptırımları daha da genişleterek Kuzey Kore ekonomisinin bütün kesimlerini hedef alan çoklu kararları kabul etti.

"Sonunda, bu yıl Konsey daha da ciddileşti. Öncelikle, yüksek rütbeli Kuzey Koreli devlet görevlilerini ve askeri stratejik Roket Kuvvetleri Komisyonuna karşı bireysel yaptırımlar içeren kararlar alındı.

"Kuzey Kore'nin kömür, demir ve deniz ürünlerinin ihracı yasaklandı ve nükleer programı finanse etmek için gerekli olan gelirleri önemli ölçüde kesecek birkaç önlem uygulamaya konuldu."

"Şimdi bir hidrojen bombası test ettiklerini iddia ediyorlar"

Güvenlik Konseyi’nin aldığı yaptırım kararlarına karşın Kuzey Kore’nin nükleer programının her zamankinden daha ileri ve tehlikeli olduğunu vurgulayan Haley, "Bakın işte yine burada toplandık. Artık Japon hava sahasında füzeleri ateşliyorlar. Artık kıtalararası balistik füze yetenekleri var. Şimdi bir hidrojen bombası test ettiklerini iddia ediyorlar. Rejimin başka bir kıtalararası balistik füze denemesi için hazırlandığına ilişkin raporlar var. Güvenlik Konseyi üyelerine şunu söylemeliyim: "Yeter artık" diye uyardı.

Uluslararası toplumun iyi niyetli yaklaşımına ve tüm diplomatik girişimlere karşın Kuzey Kore’nin umarsızca dünyayı tehdit ettiğini savunan Haley, "Şimdi mümkün olan en güçlü önlemleri almalıyız. Kim Jong-Un’un eylemi savunma olarak görülemez. Nükleer bir güç olarak kabul edilmek istiyor. Fakat nükleer bir güç olmak, başkalarını tehdit etmek için o korkunç silahları kullanmakla ilgili değil. Kim Jong-Un böyle bir anlayış göstermiyor" dedi.

"Teneke kutuyu yolda yeterince tekmeleyip durduk..."

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un füzeler ve nükleer tehditler aracılığıyla savaş için yalvardığını söyleyen Haley, "Savaş asla Amerika'nın istediği bir şey değildir. Artık istemiyoruz. Ancak ülkemizin sabrı sınırsız değil. Müttefiklerimizi ve topraklarımızı savunacağız. En güçlü önlemlerin BM Güvenlik Konseyi’nde hızla yürürlüğe konması gerekiyor. Yalnızca güçlü yaptırımlar bu sorunun diplomasi yoluyla çözülmesini sağlayacaktır. Teneke kutuyu yolda yeterince tekmeleyip durduk ama artık yol da kalmadı" diye konuştu.

Haley, ABD’nin Kuzey Kore ile ticari ilişkisi olan yapan her ülkeye, "nükleer silah üretimine yardım eden ülke olarak bakacağını" da sözlerine ekledi.

DHA

Etiketler: kuzey kore, abd
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