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6 TEMMUZ 2018 CUMA - YIL: 49

Yıkımlar 11 Temmuz'a kadar durduruldu

06 Temmuz 2018, Cuma 09:24
İsrail Yüksek Mahkemesinin, Kudüs'ün doğusundaki Han el-Ahmer bölgesinde yıkımların geçici olarak durdurulması için ihtiyati tedbir kararı aldığı belirtildi.

Yerleşim Birimleri ve Ayrım Duvarına Direniş Heyeti Başkanı Velid Assaf, Han el-Ahmer bölgesinde günlerdir oturma eylemi yapanlara ve gazetecilere yaptığı açıklamada, heyete bağlı avukatların mahkemeden yıkımların 11 Temmuz'a kadar durdurulması yönünde ihtiyati tedbir kararı aldırmayı başardığını söyledi.

 

Assaf, bölge halkıyla dayanışmanın devam edeceğini vurguladı.

Heyetin avukatlarından Ala Mehacne ise Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, mahkemenin bu kararı, Han el-Ahmer halkı tarafından yıkımların iptal edilmesiyle ilgili sunulan itiraz dilekçesini incelemek üzere aldığını bildirdi.

Mehacne, itiraz dilekçesinin avukatlardan oluşan bir hukuk ekibinin aralıksız çalışmaları sonucunda hazırlanıp sunulduğunu kaydetti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen kişiler yaşıyor.

Han el-Ahmer, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, Azariya ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

AA

Etiketler: filistin, han el-ahmer
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