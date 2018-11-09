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10 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Yıl bitmeden Trump tarafından görevden alınacak iddiası

09 Kasım 2018, Cuma 22:25
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ticaret Bakanı Wilbur Ross'u yıl bitmeden görevden alacağı iddia edildi.

Amerikan medyasında çıkan haberlerde, Trump'ın, Ross'un yerine Küçük İşletmeler İdaresi Başkanı Linda McMahon'u getirmeyi düşündüğü öne sürüldü.

Daha önce güreş sporuna yönelik eğlence şirketi Dünya Eğlence Güreşi'nin Üst Yöneticiliğini (CEO) yapan McMahon'un teklif edilmesi durumunda Ticaret Bakanlığı'nı kabul edebileceği de belirtildi.

Donald Trump'ın 80 yaşındaki Ross'u görevden alacağına yönelik spekülasyonların, ABD Adalet Bakanı olarak görev yapan Jeff Sessions'ın "Başkan Trump'ın talebi üzerine" istifa etmesinin ardından çıkması tartışmalara neden oldu.

ABD basınında çıkan yorumlarda, Trump'ın, Sessions'ı istifaya zorlamasında, kendisi hakkında yürütülen Rusya soruşturmasına karşı yeterli mücadeleyi vermemesi gerekçe gösterilmişti.  

AA

Etiketler: trump, abd, ticaret bakanı
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