YPG de masada

Cenevre’deki kongre hakkında konuşan Peskov, “Türkiye’deki ortaklarımızın kendi ulusal güvenliklerine tehdit oluşturduğunu düşündüğü bazı silahlı gruplara yönelik belli çekinceleri olduğunu biliyoruz. Ancak bunlar, bu işlerin hayata geçirilmesine engel oluşturmuyor” dedi.

Suriyeli muhalifler, ülkede 6 yıldır süren iç savaşı resmen sonlandırmak için salı günü İsviçre’nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenecek barış görüşmelerine tek heyetle katılacak. Dağınık halde olan ve uzun süredir kadar tek çatı altında birleşemeyen Suriyeli muhalifler, Cenevre’ye tek heyetle gitme kararını Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen toplantıda aldı. Toplantıya muhalefetin önde gelenlerinden 140 isim katıldı. Cenevre’deki görüşmelere ise 50 kişilik bir heyet gidecek. Görüşmelerde Şam rejimi ile muhalifler doğrudan görüşme masasında olacak. Suudi Arabistan’ın desteklediği muhalif grup Yüksek Müzakere Komitesi’nin sözcüsü Basma Kodmani gazetecilere yaptığı açıklamada, diğer muhalif gruplarla uzlaşma sağladığını, görüşmelere gidecek isimlerin cuma günü yapılacak toplantıda belirleneceğini ifade etti. İstanbul merkezli Ulusal Koalisyon ve Moskova Platformu diğer etkin muhalif gruplar arasında.

Kremlin: Türkiye’nin ‘çekincelerine’ rağmen Suriye kongresi toplanacak

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye’nin Kürt gruplarla ilgili yaptığı itirazların, Suriye’de siyasî çözüm için önerilen ve hükümet ile muhalif grupların temsilcilerini bir araya getirmesi öngörülen kongrenin toplanmasına engel teşkil etmeyeceğini açıkladı. Soçi’de gazetecilere bir açıklama yapan Peskov, “Türkiye’deki ortaklarımızın kendi ulusal güvenliklerine tehdit oluşturduğunu düşündüğü bazı silahlı gruplara yönelik belli çekinceleri olduğunu biliyoruz. Ancak bunlar, bu işlerin hayata geçirilmesine engel oluşturmuyor. Önümüzdeki dönemde bu konunun uzmanları mutabakat sağlamak ve katılımcı listesini oluşturmak için yoğun bir şekilde çalışacaklar” dedi.

Muhaliflerin eli zayıf

Suriyeli muhalifler ülkede çözüm için öngörülen siyasî geçiş süreci için Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın görevini bırakmasını şart koşuyordu. Riyad’daki toplantıda da buna vurgu yapıldı. Şam rejimi ise Esad’ın görevi bırakmasını pazarlık konusu etmiyor. 2011’den beri devam eden iç savaşı bitirmek için BM öncülüğünde bugüne kadar yapılan barış görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Rusya ve İran’ın desteği ile Suriye ordusunun cephede kazandığı zafer göz önüne alındığında muhaliflerin daha önce masaya koyduğu taleplerinden geri adım atması bekleniyor. Cenevre görüşmelerine giden yolun yeniden açılması çarşamba günü Soçi’de Rusya, İran ve Türkiye’nin katılımıyla gerçekleşen üçlü zirveyle mümkün olmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki zirvede, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin ileriki bir tarihte toplanması kararlaştırılmıştı. Söz konusu kongrede, ülkede yeni bir anayasa hazırlanması ve adil seçimler yapılmasına yönelik adımlar atılması amaçlanıyor. Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde etkin olan YPG/PYD’nin bu kongreye katılmasına karşı çıkıyor. Zira Ankara YPG/PYD’yi PKK’nın bir uzantısı olduğu için “terör örgütü” olarak görüyor.

Times: Erdoğan, Şam’dan izin alacak

İngiliz Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türk ordusunun Şam yönetimine danışmadan Suriye’de Kürt güçlere saldırmayacağı yolunda Rusya ve İran’a söz verdiğini iddia etti. İddia, gazetenin dünkü “Suriye’de final” başlıklı başyazısında yer aldı. Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin hiçbir dış gücün Esad’ın açık onayı olmadan Suriye’de müdahalede bulunmasına izin verilmemesi gerektiğinde de anlaştıklarını öne sürmüş. Gazeteye göre burada özellikle atıf yapılan ülke, geçen yıl sivillere karşı kimyasal silah kullanıldığı gerekçesiyle Suriye’de bir hava üssünü bombalayan ABD. Başyazı şöyle devam ediyor: “Sayın Erdoğan da, Türk ordusunun Şam yönetimine danışmadan Suriye’de Kürt güçlere saldırmayacağı yolunda söz verdi. Rusya, Türkiye ve İran Soçi Antantı ile Esad’ın otoritesini artırmak ve onun ülkesinin sınırlarını kontrol edebildiğini göstermek istiyor. Sayın Putin de bunun karşılığında Esad’dan, barış görüşmelerine ‘yapıcı şekilde katılacağı’ sözünü almışa benziyor. Bu da, Suriye’nin kuzeyindeki muhalif gruplarla diyaloğa girmenin kabulü anlamına geliyor.”

‘Siyasetin kapıları her zaman açıktır’

Rusya’nın Soçi şehrinde Suriye sorununa çözüm için toplanan zirve dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan ilk kez kapıyı açtı. Erdoğan, “Suriye de Türkiye gibi PYD-YPG’ye karşı olduğuna göre, bu süreç içinde, bu konuda Ankara-Şam arasında daha yakın bir temas, ortak çalışma ihtimali düşünülebilir mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Tam aynı şey değil; Türkiye olarak bizim meselemiz Kürtlerle değil, terör örgütleriyledir. Yarın neler olabileceği, o anki şartlarla alâkalıdır. Bu konuda bir şey olmaz türünden peşinen kestirip atma türünden bir anlayışın, bir yaklaşımın içinde olmamız çok da doğru olmaz. Siyasetin kapıları, malûmunuz, son ana kadar her zaman açıktır.” Erdoğan ‘an itibariyle‘ Esad yönetimiyle iletişim kurma gibi bir girişimin bulunmadığını da sözlerine ekledi.