"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Yunanistan'da darbe çağrısı yapan vekile tutuklama

15 Haziran 2018, Cuma 21:58
Yunanistan aşırı sağcı Altın Şafak partisi milletvekili Konstantinos Barbaroussis, hükümetin Makedonya Cumhuriyeti ile vardığı anlaşmanın vatan hainliği ile eş anlamlı olduğunu iddia etmişti. Barbaroussis, bu söyleminin ardından tutuklandı.

Yunanistan aşırı sağcı Altın Şafak partisinden milletvekili Konstantinos Barbaroussis, hükümetin Makedonya Cumhuriyeti ile vardığı anlaşmanın vatan hainliği ile eş anlamlı olduğunu iddia etmişti.

Partinin milletvekilleri, yönetime el koyması için oruduyu göreve çağırdı. Bazı vekiller daha da ileri giderek Başbakan Alexis Çipras'ın kafasının kesilmesi çağrısında bulundu.

Bu çağrının ardından Altın Şafak vekili Constantinos Barbarousis'in tutuklanmasına karar verildi. Savcılık 'vatana ihanet' iddiasıyla soruşturma başlattı.

MUHALİF VEKİL ORDUYU GÖREVE ÇAĞIRDI

Euronews'ten Sertaç Aktan'ın haberine göre, savcılık, Constantinos Barbarousis hakkında 'vatana ihanet' iddiasıyla soruşturma açtığı için dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek duymadı…

Altın Şafak vekili Constantinos Barbarousis meclisteki konuşmasında şu sert sözlerle hükümete ve cumhurbaşkanına yüklenmişti:

"Bu ülkenin siyasi liderliği ülkenin çıkarları doğrultusunda yasalar yapmak yerine kendi çıkarlarına yönelik yasalar çıkarttıklarına göre ben Yunan ordusunu ettikleri yemini tutmaya davet ediyorum. Bu ihaneti durdurmak için Başbakan Çipras'ı, Savunma Bakanı Panos Kammenos'u ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'u derhal tutuklamalılar. Kellelerini almalılar."

MECLİS OTURUMLARINA GİRMELERİ YASAKLANDI

Bu ifadelerin ardından Parlamento Sözcüsü Nikos Voutsis, tüm parti liderlerini acil toplantıya çağırarak Neo-Nazi Altın Şafak partisini geçici olarak yasaklama kararı alınmasını talep etti. Bu toplantının sonucunda alınan kararla Altın Şafak Partisi'nin tüm meclis oturumlarına katılım hakkı geçici olarak askıya alındı.

Milletvekili Barbarousis'in askerlere çağrı yapan konuşması Yunan hükümetinin Makedonya ile isim meselesi üzerineydi.

Makedonya'nın adının 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' olarak değiştirilmesi için Atina ile Üsküp arasında hafta başında anlaşmaya varılmıştı.

Barbarousis'in, darbeye açık çağrı olarak nitelendirilen konuşması ülkede büyük tepki çekerken, Yunan medyasında da bir numaralı gündem haline geldi.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Yunanistan, gerginlik, Makedonya, Çipras
Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Macron'dan AB'ye sığınmacı tepkisi

    Yunanistan'da darbe çağrısı yapan vekile tutuklama

    Dışişleri Bakanlığı AGİT'in seçim raporuyla alakalı açıklama yaptı

    Çin'den Filistin'e destek

    İnce Erdoğan'a sordu: Niye soyuyorsun milleti Erdoğan?

    Hollanda: Erdoğan'ın mektuplu propagandası "uygunsuz"

    Trump'tan Çin'e 50 milyar dolarlık gümrük vergisi

    İslâm Dünyası'ndan bayram manzaraları

    "4 yıllık okullardan mezun olan gençlerimiz işsiz''

    Cezaevleri alarm veriyor

    Meral Akşener: Provokasyona gelmeyin

    Mescid-i Aksa’da bayram...

    Müslümanlar Kanada’yı güçlü kılıyor

    Bir buruk Ramazan Bayramı daha: Gazze'de durum görülmemiş derecede kötü...

    "Olayın aydınlatılmasını bekliyoruz"

    Yunanistan meclis kürsüsünde 'darbe' çağrısı

    Lübnan Müftüsü: Filistinliler yalnız değildir

    Futbol sahasında 20 bin kişiyle Bayram Namazı...

    Camisiz bir bayram namazı daha: Atina Müslümanları artık caminin açılmasını bekliyor...

    Kandil operasyonu hakkında İran Genelkurmayından açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    Genel

    Bu seçim sürprizlerle dolu olacak
    Genel

    Son şahitlerden Hüseyin Biçer duâlarla ebediyete uğurlandı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tekelleşme olsaydı...
    Risale-i Nur'dan

    Bayramda kalpler ittihad ediyor
    Süleyman KÖSMENE

    Rahmetin ve Cennetin bayramı
    İnci Karaman

    Ramazan Bayramı mı, Şeker Bayramı mı?
    İbrahim ERSOYLU

    Dindar demokratlar ve demokrat olamayan dindarlar
    Cevher İLHAN

    “İmhâ” ile terör bataklığı kurumuyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Uhuvvet ve kardeşlik niyetine tebriğimdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.