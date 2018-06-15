Yunanistan'da darbe çağrısı yapan vekile tutuklama

Yunanistan aşırı sağcı Altın Şafak partisi milletvekili Konstantinos Barbaroussis, hükümetin Makedonya Cumhuriyeti ile vardığı anlaşmanın vatan hainliği ile eş anlamlı olduğunu iddia etmişti. Barbaroussis, bu söyleminin ardından tutuklandı.

Yunanistan aşırı sağcı Altın Şafak partisinden milletvekili Konstantinos Barbaroussis, hükümetin Makedonya Cumhuriyeti ile vardığı anlaşmanın vatan hainliği ile eş anlamlı olduğunu iddia etmişti.

Partinin milletvekilleri, yönetime el koyması için oruduyu göreve çağırdı. Bazı vekiller daha da ileri giderek Başbakan Alexis Çipras'ın kafasının kesilmesi çağrısında bulundu.

Bu çağrının ardından Altın Şafak vekili Constantinos Barbarousis'in tutuklanmasına karar verildi. Savcılık 'vatana ihanet' iddiasıyla soruşturma başlattı.

MUHALİF VEKİL ORDUYU GÖREVE ÇAĞIRDI

Euronews'ten Sertaç Aktan'ın haberine göre, savcılık, Constantinos Barbarousis hakkında 'vatana ihanet' iddiasıyla soruşturma açtığı için dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek duymadı…

Altın Şafak vekili Constantinos Barbarousis meclisteki konuşmasında şu sert sözlerle hükümete ve cumhurbaşkanına yüklenmişti:

"Bu ülkenin siyasi liderliği ülkenin çıkarları doğrultusunda yasalar yapmak yerine kendi çıkarlarına yönelik yasalar çıkarttıklarına göre ben Yunan ordusunu ettikleri yemini tutmaya davet ediyorum. Bu ihaneti durdurmak için Başbakan Çipras'ı, Savunma Bakanı Panos Kammenos'u ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'u derhal tutuklamalılar. Kellelerini almalılar."

MECLİS OTURUMLARINA GİRMELERİ YASAKLANDI

Bu ifadelerin ardından Parlamento Sözcüsü Nikos Voutsis, tüm parti liderlerini acil toplantıya çağırarak Neo-Nazi Altın Şafak partisini geçici olarak yasaklama kararı alınmasını talep etti. Bu toplantının sonucunda alınan kararla Altın Şafak Partisi'nin tüm meclis oturumlarına katılım hakkı geçici olarak askıya alındı.

Milletvekili Barbarousis'in askerlere çağrı yapan konuşması Yunan hükümetinin Makedonya ile isim meselesi üzerineydi.

Makedonya'nın adının 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' olarak değiştirilmesi için Atina ile Üsküp arasında hafta başında anlaşmaya varılmıştı.

Barbarousis'in, darbeye açık çağrı olarak nitelendirilen konuşması ülkede büyük tepki çekerken, Yunan medyasında da bir numaralı gündem haline geldi.