"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Yalnız değilsin

Ece İrem Toros
17 Şubat 2019, Pazar 03:00
İnsan bazen kendisini kalabalıklar içinde yapayalnız hissedebiliyor. Etrafında ne kadar insan olursa olsun yalnızlık dört bir yanını kaplayabiliyor.

Bazen de etrafında sevdiği, görmek istediği kimseyi göremiyor. Hepimiz zaman zaman yaşayabiliyoruz bu halet-i ruhiyeyi.

Ehl-i iman için yalnızlık diye bir kavram yok aslında. İman sahibi, inançlı bir insan hiçbir zaman yalnızlıkla beraber değil. Şu an biliyoruz ki içinde bulunduğumuz odada bizlerle beraber melekler ve ruhaniler var. Üstad Meyve Risalesi’nin 11. meselesinde şöyle söylüyor “Sonra, ehl-i dünyanın, beni hayat-ı içtimaiyedeki her şeyden tecrit etmek içinde bütün kitaplarımdan ve dostlarımdan ve hizmetçilerimden ve teselli verici işlerden ayrı düşürmeleriyle beraber gurbet vahşeti beni sıkarken ve boş dünya başıma yıkılırken, melaikeye imanın pek çok meyvelerinden birisi imdadıma geldi; kâinatımı ve dünyamı şenlendirdi, melekler ve ruhanilerle doldurdu, âlemimi sevinçle güldürdü.”

Bizler yalnız kaldığımız zaman aklımıza hemen bu gelmiyor belki. Ama biraz düşünelim, hiçbir zaman yalnız değiliz. Melekler her an bizlerle beraberler. Yaşadıklarımıza şahitlik ediyorlar. Ruhanî mahlûkat da her an bizlerle beraberler. Onlar da bize eşlik ediyorlar. Onlar da belki bizi dinliyor, yaptığımız iyilikleri alkışlıyorlar.

Şu an yüzde doksan dokuz ahbabımız vefat etmiş, ama ruhları bizlerle beraber. Peygamberlere imanın meyvelerinden biri olarak biliyoruz ki onların ruhları da bizlerle beraber. Bizi yalnız bırakmıyorlar.

Üstad Hazretleri’nin Lemalarda şöyle bir ifadesi var: “Bir zaman elim bir esaretimde, insanlardan tevahhuş edip Barla Yaylası’nda Çam Dağı’nın tepesinde yalnız kaldım. Yalnızlıkta bir nur arıyordum.” Yalnızlıkta da bir nur var, bir güzellik var. İnsanlar çevremizden bu kadar ayrılmışsa belki Rabbimizle konuşmaya daha çok ihtiyacımız var. Bize bir mesaj gelmiş Rabbimizden, ona daha çok yönelmemiz için bir uyarı belkide. Kendimizi yalnız hissettiğimiz zaman ellerimizi semaya doğru açtığımızda biliyoruz ki bizi duyan, duâlarımızı dinleyen bir Rabbimiz var. Her anımızı bilen her istediğimize cevap veren bir Rabbimiz olduğunu hatırladığımız zaman yalnızlık hissi zaten kaybolup gidecektir.

İnsan kabre girdiğinde yapayalnız olacağını düşünüyor bazen. Merhametli, şefkatli Rabbimiz bizi orda da yalnız bırakmıyor orada da meleklerle beraber olacağız inşallah.

İnsan sosyal bir varlık olması dolayısıyla yalnızlık hissi onu üzüyor mutsuzluğa sürüklüyor. İman sahibi bir insana ise yalnızlığın elemi uğramıyor. Biliyor ki onunla beraber her an melekler ve ruhaniler var. Biliyor ki sesini her an duyan bir Rabbi var.

İman sahibi olmayan insanların ise yalnız başa çıkmak için değişik yollar aradıklarını görüyoruz. Kiminin hayali milyonlar takipçisi var belki, kiminin sırf yalnız kalmamak için kurduğu geçici dostlukları. İngiltere’de “Yalnızlık Bakanlığı” kurulduğunu ve bu bakanlığa atanan  Tracey Crouch: “Yalnızlık her yaştan ve kesimden insanı etkileyen önemli bir meseledir ve bununla doğrudan mücadele ettiğimiz doğrudur” dediğini haberlerde okumuş olabilirsiniz.

Ehl-i imanın yardımına ise yalnızlığının çözümüne ise sadece Cenab-ı Allah yetişiyor. “Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip minnet çekme, onlara temellük (sahiplenerek) boyun eğme, onların arkasına düşüp zahmet çekme, onlardan korkup titreme. Çünkü kâinatın Sultanı birdir. Herşeyin anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir. Her şey O’nun emriyle halledilir? O’nu bulsan her isteğini buldun, hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun” (Mektubat) İnsan bu sırra binaen anlıyor ki müracaat edeceği sadece Rabbi var, korktuğu sadece Rabbi var. Rabbi her an onunla beraber. Unutmayalım ki biz hiçbir zaman yalnız değiliz.

Okunma Sayısı: 1214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kahire'de patlama: 'Saldırıda ölenler ve yaralılar var'

    Suriye'de herkesin hesabı farklı

    Belçika Başbakanı Michel: Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de yargılanmalı

    Reina katliamı davasında ara karar açıklandı

    Meteoroloji'den kar uyarısı

    Binali Yıldırım TBMM başkanlığı görevinden ayrılacağını belirtti

    Van'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    ABD Suriye'de bin 500 asker bırakmayı planladıklarını söyledi

    Suriye sınırına komando sevkiyatı

    'Trump'ın açıklaması YPG'nin dünyaya yönelttiği tehdidi güçlendirdi'

    ‘Soğan ve patates tüketimi düşecek’

    Akaryakıt zammı ÖTV’den karşılansın

    İdlib'de art arda iki araç infilak etti

    Polonya ile İsrail arasındaki ''soykırım'' krizi büyüyor

    Manisa'yı alarma geçiren 'yanlış ihbar'

    Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

    İstanbul'da bir bina daha tahliye ediliyor

    Mescid-i Aksa'daki kısa süreli tahrik sona erdi

    Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber

    '41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaştı'

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Beni halk seçti. İn! Beni de … tısss!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Din, devlet, siyaset
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tanzim Satış mı? Bir nevî ağrı kesici
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Siyasette “karalama kampanyası”
    Atilla YILMAZ

    Ya hapishaneye, ya hizmete giden kahraman: Süleyman Rüştü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Evlilikte aileler arasında uyum
    Süleyman KÖSMENE

    Muallimleri değil, fenleri dinleyiniz
    Faruk ÇAKIR

    Kitap okuyan bol olsun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.