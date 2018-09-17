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17 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

'15 Ekim'e kadar biraz sabretsinler'

17 Eylül 2018, Pazartesi 14:15
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var. Bu belge bizim yol haritamızı da ortaya koyacak." dedi.

"Veriyi görmeden bir planlana yapmam"

"İki ay bir haftadır birçok kişi icraat bekliyor, 'Bir şey yapması lazım artık Ziya Hoca'nın' diyorlar. Sosyal medyada özellikle bunu fark ediyorum." diyen Selçuk, şunları kaydetti:

"Ben bir bilim insanıyım ve veriyi görmeden bir planlana yapmam. Yani sahayı görmem lazım ve bütün sistemi kabaca bir analiz etmemiz lazım arkadaşlarla. Bunu yapmadan, akşam düşündüm, sabah şunu yapayım meselesi değil bu. Onun için 15 Ekim'e kadar biraz sabretsin insanlar. Neyi planladığımızı ne yapmak istediğimizi çok daha net olarak ifade etme fırsatımız olacak. Ben bilerek hemen acil icraatlara geçmemeyi tercih ediyorum." 

Öğretmen eğitimi

Bakan Selçuk, öğretmen eğitimine ilişkin, "Birincisi; yeni mezun olacak öğretmen adaylarının eğitiminin yeniden düzenlenmesi ve biraz eski öğretmen okulu tarzı bir öğretmen eğitimine doğru yönelmek söz konusu. İkincisi; mevcut öğretmenlerimize bir hizmet sağlamak, bir katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: meb, ziya selçuk
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