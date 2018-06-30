33 ilde Anadolu Lisesi yok

Liselere geçişte sınavla öğrenci alacak okullar listesine 22 anadolu imam hatip lisesi (AİHL) daha eklendi.

Böylece listedeki AİHL sayısı 297’den 319 çıktı. Sınavla öğrenci alacak okullar listesinde 33 ilde anadolu lisesi bulunmuyor. Eski Eğitim-Sen Başkanı Alaaddin Dinçer, “Rakamlardan da anlaşılacağı gibi bütün sular AİHL’ye doğru akmaktadır” dedi. Cumhuriyet’ten Figen Atalay’ın haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü internet sayfasında ‘2018-2019 Öğretim Yılı Sınavla Öğrenci Alan Proje Okulu Anadolu İmam Hatip Liseleri’ listesi duyuruldu.Buna göre, 258’i pansiyonlu olan bu okulların kontenjanı da 28 bin 740 olarak görülüyor.

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