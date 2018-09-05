Bu proje Türkiye’ye örnek olacak

Muş Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi tam dört yıldır elektriğini kendi üretiyor.

Okulun çatısının tüm yüzeyini kaplayan güneş panelleri sayesinde kendisine yetecek kadar elekrik üreten okul, bir yılda 60 bin, dört yılda ise 240 bin Türk Lirası elektrik tasarrufu sağladı. Okulun çatısına kurulan güneş enerjisi panelleri, 60 kilovatlık bir enerji üretiyor ve okul giderleri konusunda büyük bir tasarruf sağlıyor. Haberler.com’da yer alan bilgilere göre okul idaresinin girişimiyle, dört yıl önce yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması programı kapsamında proje hazırlanarak, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) sunuldu ve projenin kabulünün ardından, okulun çatısına 260 adet güneş paneli yerleştirildi. Güneş panellerinin yanı sıra, rüzgâr gülü de enerji üretimine katkı sağladı ve aylık 10 bin lira olan elektrik faturası 5 bin TL’ye düşürüldü. Böylelikle, öğrencilerin atölyelerde kullandığı sanayi makinelerinin harcadığı elektrik ihtiyacının yarısı karşılandı.

Ekrem Erliğ: Farkındalık oluşturduk’

Proje ile ilgili konuşan Ekrem Erliğ, süreci şöyle özetledi: “Bu kapsamda öğrencilerin eğitimi için atölyelerimizde iki laboratuvar kurduk. Okulumuzun enerji ihtiyacından arta kalan fazla üretim varsa VEDAŞ ile mahsuplaşarak bu ücret okulumuzun açılan bir hesabına aktarılmaktadır. Projemizde öncelikle bölgemizde bir farkındalık oluşturup, öğrenci eğitimlerini ön plana çıkardık. Projeyi hayata geçirdikten sonra Türkiye’nin her yerinden her gün okul müdürleri arayarak hem tebrik ediyor hem de böyle bir projeyi yapmak istediklerini söylüyorlar.”