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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Bu yıl ilk kez uygulanacak sınav, yarın başlayacak

01 Haziran 2018, Cuma 13:00
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanacak ve isteğe bağlı girilecek merkezi sınav, yarın saat 09.30'da başlayacak.

Merkezi sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Öğrencilerin isteğe bağlı gireceği sınav, aynı gün iki bölüm halinde uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yöneltilecek. Sınavın birinci bölümü saat 09.30'da, ikinci bölümü ise saat 11.30'da başlayacak. Sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek, ikinci bölümde sayısal alandan 40 soru yöneltilecek ve 60 dakika sürecek.

Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar olmak üzere 50 soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere, 40 soru yöneltilecek.

Her sorunun 4 seçeneği olacak. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevap olarak işaretlenecek. Sınavda, üç yanlış bir doğruyu götürecek.

İki bölüm arasında, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için 45 dakikalık süre verilecek. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç, gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecekler. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere verilecek ek süre her bölüm için ayrı ayrı uygulanacak.

Öğrenciler, en geç saat 09.00'da binada hazır bulunacak

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler, en geç saat 09.00'da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada olacak.

Öğrenciler, sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

Yarın yapılacak merkezi sınavın sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak.

Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, 2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak.

AA

Etiketler: meb, sınav, lise, teog
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