"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Bugün başlayan ''uyum haftası'' 14 Eylül Cuma sona erecek

10 Eylül 2018, Pazartesi 08:45
Yeni eğitim öğretim döneminde okul öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrencileri için okula uyum haftası başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan okula uyum haftası, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmen ve arkadaşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana sürüyor.

Bu kapsamda okula uyum haftasında "çocuk-aile-öğretmen tanışma", "okul ve eğitim ortamını tanıma", "arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma" gibi etkinlikler düzenlenecek.

Bugün başlayan uyum haftası, 14 Eylül Cuma sona erecek.

AA

Etiketler: meb, uyum haftası
Okunma Sayısı: 121
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tutuklanan şüpheli sayısı 9'a yükseldi

    ABD yönetiminden Filistin aleyhinde bir karar daha!

    Büyüme rakamları belli oldu

    Yeni yerine taşındı

    Vakıf Katılım'dan 'hatalı döviz kuru' açıklaması

    Ankara Valiliği'nden 'şarbon' açıklaması

    Bugün başlayan ''uyum haftası'' 14 Eylül Cuma sona erecek

    New York Times: ABD, Afganistan ile ilgili yıllarca yanlış bilgiler paylaştı

    İdam kararlarına ilişkin BM'den Mısır'a çağrı

    Ankara'nın planı ne?

    Çocuklarımıza güzel şehirler bırakalım

    İsveç'te düşündüren seçim sonuçları

    'Başaramazsak Allah'a ısmarladık der ve çeker giderim'

    Yüksekova şehidi dualarla memleketine uğurlandı

    MÜSİAD da aynı şeyi söyledi

    Açken alış veriş yapmayın

    Kaçak elektriğe uydudan tesbit

    Çocuklar ölüyor dünya sessiz

    Altın hesapları azaldı

    En Çok Okunanlar

    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bediüzzaman’ın Menderes’e tavsiyeleri
    Genel

    Ankara'nın planı ne?
    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman’ın rivâyetlere getirdiği asil kriterler
    M. Said ZEKİ

    Şimdi hicret vakti
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Niçin istikbâle dâir farklı rivayetler var?
    Yeni Asya'dan Size

    Neşriyat toplantımız
    Genel

    İdam kararlarına ilişkin BM'den Mısır'a çağrı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Nur Talebesi cemiyetin ve hayatın içinde olmalı
    Genel

    New York Times: ABD, Afganistan ile ilgili yıllarca yanlış bilgiler paylaştı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.