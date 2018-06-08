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8 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Bugün karne günü: 'Yaz tatili iyi değerlendirilsin'

08 Haziran 2018, Cuma 00:29
17 EYLÜL’E KADAR TATİL...

2017-2018 Eğitim-öğretim yılının sonuna gelinmesi nedeniyle aileleri uyaran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu Cuma üç aylık yaz tatiline girecek olan ilköğretim ve ortaöğretimdeki 17 milyon 508 bin 955 öğrenci ve 1 milyon 61 bin 989 öğretmenimiz tatili hak etmektedirler. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Karneye bakmadan evvel çocuklarımıza sarılarak önce onlara sevildiklerini hissettirelim. Onları desteklemek için vereceğimiz en iyi hediye onlara sıkı sıkı sarılmak ve sevildiklerini hissettirmektir. Hemen tatil için seyahate çıkacaklarda yollarda dikkatli olsunlar, kurallara uysunlar” dedi.

Çocuğunuza güvenin 

Ülkemizdeki 65bin 793 okulumuzun yaz tatiline girmesi nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Palandöken, “Bu tatili öğrenciler ve veliler başta olmak üzere öğretmenlerimizde çok iyi değerlendirmelidir. Ülke olarak geleceğimizin teminatı, yarının büyükleri olan çocuklarımız okulların açılacağı Eylül ayına kadar programlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüp dinlenmelidirler. Tatili bilgisayar başında oyunla değil, sosyal ve beşeri aktivitelerle ve bir esnafın yanında geçirerek hayata tutunmayı öğrensinler.Çocuklarımız bizler için çok değerlidir.Hayatı en iyi şekilde öğrenecek yaştalar. Her şey karnedeki başarı değil. Güçlü olduğu yönleri ön plana çıkarmalıyız.Başarılmayacak hiçbir şey yoktur. Çocuklarımıza inanıyoruz, Tüm ailelerde çocuklarına inansın ve güvensinler” diye konuştu.

AHMET TERZİ - ANKARA

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Tıklayınız:

MEB, okulların açılacağı tarihi belirledi

Etiketler: eğitim sistemi, meb, karne, yaz tatili, palandöken
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