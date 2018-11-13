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13 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

13 Kasım 2018, Salı 12:19
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğretim öğrencilerinin burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Bu vesileyle daima yanınızda olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Burs ve kredilerinizi sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Başvuru sonuçlarını öğrenciler, e-Devlet üzerinden veya https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

Burs ve kredi kazanan öğrencilerin, bu haktan yararlanabilmesi için 18 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrencilerin ekonomik, sosyal, başarı durumu ile ilgili sunduğu beyanların doğruluğu, 11 farklı kamu kurum kuruluşu aracılığıyla teyit edilerek hakkaniyete uygun şekilde değerlendirildi.

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere, ilk ödeme bu ay iki aylık olarak yapılacak.

Burs/kredi Ocak 2018'den bu yana lisans öğrencilerine aylık 470, yüksek lisans öğrencilerine 940, doktora öğrencilerine de 1410 lira olarak ödeniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde öğrencilere burs ve kredi miktarının önümüzdeki yıl itibarıyla lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 liraya yükseltildiği müjdesini vermişti. Zamlı burs/krediler Ocak 2019'dan itibaren ödenmeye başlanacak.

AA

Etiketler: burs, kredi, kasapoğlu
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