Disiplin soruşturması lâzım

Eğitim-Bir-Sen, yürütmekte olduğu görevlere gerekli özeni göstermediği ve üstlerine karşı kayıtsız davrandığı gerekçesiyle yazılı uyarı yapılan üyesi adına açtığı dâvâda, mahkeme, disiplin soruşturması başlatılmadan ve savunma alınmaksızın tesis edilen yazılı uyarı işlemini iptal etti.

Ankara - Fatih Karagöz

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