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19 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Edirne ve Tekirdağ'da bazı ilçelerde eğitime ara verildi

19 Aralık 2018, Çarşamba 10:07
Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Yapılan açıklamada ilçelerde olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim kurumları ve kreşlerin tatil edildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Uzunköprü'de ise taşımalı sistem kapsamındaki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

Malkara'da eğitime kar engeli

Tekirdağ'ın Malkara, Şarköy ve Hayrabolu ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kar kalınlığı Malkara ilçe merkezinde 3, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye kadar ulaştı.

Kar nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar olurken Malkara Belediyesi ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde ekiplerin hazır beklediğini, yeterince araç, tuz ve kum bulunduğunu belirterek, "Kriz masamız 24 saat çalışıyor. Karayollarına da destek verebiliriz. Bazı mahalle yollarımızı şu anda açma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kar yağışı nedeniyle Malkara-Şarköy karayolunun 18. kilometresinde "Ulaman Rampası" olarak adlandırılan bölümde ulaşım güçlükle sağlanıyor. 

Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle bugün okulların tatil edildiğini duyurdu.

Tekirdağ'da kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. 

İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Bandırma Erdek kara yolu kısmen trafiğe kapandı.

Bazı araçlar yolda kalırken itfaiye ekiplerinin yolun trafiğe açılması için çalışmaları sürüyor. 

Polis ekiplerince Düzler Mahallesi ile Kamplar mevkisi arasındaki yolu trafiğe kapatıldı. Ulaşım, üst yoldan kontrollü şekilde sağlanıyor.

Bölgede mahsur kalan araçlar Erdek İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri ve çekiciler tarafından kurtarıldı.

AA

Etiketler: edirne, kar tatili
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