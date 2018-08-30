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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Eğitim kalitesinde 99’uncu sıradayız

30 Ağustos 2018, Perşembe 01:52
137 ülke baz alınarak hazırlanan “Eğitim Kalitesi 2018” raporuna göre Türkiye 99’uncu sırada yer alırken, listenin başına yerleşen ülke İsviçre oldu.

Ajans Press’in Dünya Ekonomik Forumu (WEF) “Eğitim Kalitesi 2018” raporundan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye eğitim kalitesi bakımından 137 ülke arasından 99’uncu sıraya yerleştiği belirlendi. Böylelikle Türkiye’nin eğitim sistemi kalitesinde 2017 yılına kıyasla2 basamak yükseldiği görülürken, yinede listenin son sıralarında yer alması dikkat çekti.

EN ÇOK SİSTEM TARTIŞMALARI KONUŞULDU

Medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri belli oldu. 2018 yılı içerisinde yapılan incelemede, eğitim başlığı altında bir milyona yakın haber çıkışı tespit edildi. Türkiye’nin en önemli gündem başlıkları arasında yer alan eğitimin, medyaya yansıyan haberler incelendiğinde en çok sistem tartışmalarıyla konuşulduğu görüldü. Raporun ilk sırasına yerleşen ülke ise İsviçre olurken, listenin öğrencilerin doğru mesleğe yönlendirilmesi, akademideki altyapı çalışmaları, eğitime harcanan paranın genel bütçeye oranı gibi ölçütler baz alınarak oluşturulduğu belirlendi. Singapur ise ikinci sırasında yer alırken, toplam bütçe harcamasının yüzde 30’una yakınını sadece eğitim için oluşturdukları görüldü. Üçüncü sıraya yerleşen ülke de Finlandiya olarak belirlenirken, listenin dördüncü sırasına Hollanda’nın yerleştiği belirlendi. Buna karşın eğitim kalitesiyle listenin son sırasına yerleşen ülke ise Yemen olarak kayıtlara geçti. Katar, Malezya, Endonezya, İran ve Pakistan gibi ülkelerinde Türkiye’nin önünde yer alması dikkat çekti. Raporda, ülkelerdeki öğrencilerin ilköğretime kayıt yaptırma oranlarına da yer verilirken, burada 134 ülke baz alındığı görüldü. Çin, Singapur ve Japonya ise bu listenin en başına yerleşirken, ilköğretim çağına gelen çocukların tamamının bir eğitim kurumuna kayıt yaptırdığı belirlendi. Türkiye ise bu listenin 82’nci sırasında yer edinirken, öğrencilerin yüzde 94,1’inin ilköğretime kayıt yaptırdığı belirlendi.

Etiketler: eğitim sistemi
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