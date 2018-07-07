Eğitim kanunî tedbirlerden daha etkili olur

Çocuk istismarını durduracak tedbirlerin tartışıldığı bu günlerde çocuk istismarı konusunda çalışmalar yapan Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Barış Tuncer, bu konuda ebeveynler için bir rehber kitapçık hazırladı.

Çocuk istismarını önleyici çalışmalar konusunda eğitimin önemine vurgu yapan Tuncer, “Eğitim, yasal önlemlerden daha etkili olur” dedi. Son bir ayda kaçırılarak öldürülen, istismara uğrayan çocukların haberlerinin artmasıyla, kamuoyunun bu vak’aları önleme konusunda planlı, etkili ve caydırıcı adımlar atılmasını beklediğini söyleyen Tuncer, cinsel istismar vakalarının büyük bir bölümünün gizli kaldığına ve ulaşılan sayıların, çoğu zaman gerçek istismar vak’alarının çok küçük bir bölümünü oluşturduğuna dikkat çekti.

Nüfus planlaması yaptık

Dünya Nüfus Günü’nün teması geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Aile planlaması” olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da bu doğrultuda, Türkiye’deki doğum ve evlenme istatistiklerine ilişkin temel bilgileri açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Dünya Nüfus Günü’ne ilişkin bültenine göre, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), her yıl nüfusun önemli konularını ele alan bir tema belirliyor. Bu yılın teması da geçen yılki gibi “Aile planlaması” oldu.

TÜİK bilgilerine göre, Türkiye’de 2016’da 1 milyon 311 bin 895 olan canlı doğan bebek sayısı, 2017’de 1 milyon 291 bin 55 olarak kaydedildi. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3’ünü erkekler, yüzde 48,7’sini ise kızlar oluşturdu. Bebeklerin yüzde 17,9’u İstanbul, yüzde 5,8’i Ankara, yüzde 5’i Şanlıurfa ve yüzde 4,1’i İzmir’de doğdu. Bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda, doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı 2016 yılında 2,11 çocuk, geçen yıl ise 2,07 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1’in altında kaldığını gösterdi.