Ehliyet sınavı ne zaman?

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ehliyet sınavlarının, 2018 yılında ne zaman yapılacağı sürücü adayları için merak konusu haline geldi.

MEB ehliyet sınav tarihlerini resmi sınav takviminde açıkladı. En son 23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşen ehliyet sınavlarının ardından bir sonraki sınav tarihinin 10 Şubat 2018 olacağı MEB sınav takviminde açıklandı. 2018 yılında yapılacak MTSKS sınav tarihleri: 1 - 2018/MTSKS-1 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 10 ŞUBAT 2018, 2 - 2018/MTSKS-2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 NİSAN 2018, 3 - 2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018, 4 - 2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018, 5 - 2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018, 6 - 2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacak.

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