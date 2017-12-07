"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Gençlik rüzgârı

07 Aralık 2017, Perşembe
İzmir Yeni Asya Hanım okuyucuları tarafından düzenlenen programda bu ay gençlik rüzgârı esti.

İzmir Yeni Asya Hanım okuyucuları tarafından her ay düzenlenen seminerde Aralık ayında ele alınan konu ‘’Risale-i Nur’da Gençlik’’ oldu. Çevre il ve İzmir’in ilçelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen programa, öğrenciler tarafından düzenlenen çocuk tiyatrosu, gıda kermesi ve neşriyat köşesiyle program renklendi. “Gençlik nedir?” sorusuyla konuşmasına başlayan Arife Özdemir, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin gençliği, medar-ı ezvak, hakiki zevaliyle ağlatan, herkesi kendine meftun ve müştak eden, geceye benzeyen süslü elbiseler içinde çirkin sersem bir sima olarak ifade ettiğini belirtti.

Çocukluk yılları hayatımızın temel kaynağı

Özdemir, gençliğin ilk dönemi olan çocukluk yıllarının hayatımızın temel kaynağını oluşturduğunu ve bu dönemlerin çok kaliteli ve dikkatli geçirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Risale-i Nur’un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olarak başta masum çocuklardır. Çünkü bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imani alamazsa sonra pek müşkül bir tarzda İslamiyet ve imanın erkanlarını ruhuna alabilir.” dedi. Özdemir, ayrıca, nasıl Bediüzzaman Hazretleri Medresetü’z-Zehra projesine ehemmiyet vererek bu fikriyatını desteklediğini gösteriyorsa biz de evlerimizi birer manevi Medresetü’z-Zehra haline getirip çocuklarımızın eğitimine azami dikkat etmemiz gerektiğinin altını çizdi.

Risale-i Nur hazinedir

İnsanın tahlilini yaparak söze başlayan Zinnure Adıyaman ise, Peygamberimizin “Fitne-i ahirzaman o kadar dehşetlidir ki kimse nefsine hakim olamaz” buyurduğu ahirzaman fitnesine karşı insanın ancak Kur’ân’ın elmas kal’ası olan Risale-i Nur’un en önemli tesiri olan gayrimeşru lezzetin içinde bu dünyadaki hazır elemini göstermekle nefsini mağlup etmek olduğunu belirtti. Adıyaman, “Gençliğin en belirgin vartası, akıldan ziyade hissiyatı dinlemesidir. Buna karşı Bediüzzaman hazretleri gençlerin nazarında kaçınılmaz gerçek olan; ölüm, kabir, cehennem gerçeklerini sunmuştur. Buna çare ise, terbiye-i İslamiye dairesinde, adab-ı Kur’aniye ziynetiyle, o geçici güzelliğini ebedileştirme yolunda olmasıdır. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için, takvayı bu tahribata karşı en büyük esas kabul etmek gerektir.” Adıyaman “fitneler cazibedar fakat bizim Risale-i Nur gibi çok daha cazibedar Kur’ân’dan tereşşuh eden harika bir hazinemiz var” ifadesini de kullandı.

İzmir- Yeni Asya

 

Etiketler: yeni asya
Okunma Sayısı: 51
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    282. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kudüs hepimizindir

    Çocukları olumsuz etkiliyor

    Hapisteki 17 bin kadın da mı?

    ''Bu karar, bizim için yok hükmündedir"

    Dünyadan Trump'a tepkiler devam ediyor: ''AB ciddi endişe duyuyor''

    Kudüs için kitlesel eylem çağrısı

    Çavuşoğlu: Kudüs İsrail'in başkenti olamaz

    Abbas: Kudüs barış kentidir ve Filistin'in ebedi başkentidir

    Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı

    Dışişleri Bakanlığı: ABD'yi hesapsızca adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz

    ByLock’tan en az 10 bin kişi mağdur

    Hem siyasi hem ekonomik stres arttı

    AKP ve MHP, yüzde 50+1’i bulamıyor

    Türkiye algısı bozuldu

    'Mukaddesatımızın sırtına inmek üzere kaldırılmış hançerdir'

    Rüşvet alan bakanların yargılanmasını kim engelledi?

    'Müslümanlara yönelik bir saldırı niteliğinde'

    NATO'dan ve Vatikan'dan Kudüs değerlendirmesi

    Çipras'tan ''darbeci askerler'' hakkında açıklama

    'Toprak kayması var; boşaltın'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hapisteki 17 bin kadın da mı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    17-25
    Genel

    Çocukları olumsuz etkiliyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    33 idam! ‘Bir de kadın asalım’ dediler...
    Genel

    Kudüs hepimizindir
    Caner KUTLU

    İlim, sanat ve felsefenin gayesi marifetullahtır
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman’ı sosyal yönüyle anlamak
    Ahmet BATTAL

    Yargı ne âlemde?
    Genel

    Gençlik rüzgârı
    Naci TEPİR

    Derste öğretmenin dikkat edeceği hususlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.