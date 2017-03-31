İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri iş dünyası ile buluşuyor

İstanbul Şehir Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Şehir Kulüpleri işbirliğiyle iş dünyası ile ŞEHİR öğrencilerini buluşturacak “ŞEHİR Kariyer Festivali” 13 Nisan’da düzenlenecek.

Aralarında Türk Hava Yolları, Yıldız Holding, Allianz, Huawei ve P&G gibi önde gelen çok sayıda firmanın katılacağı Şehir Kariyer Festivali, iş dünyası ile üniversite öğrencilerinin buluşmasına ev sahipliği yapacak.

İş dünyası ile öğrencileri buluşturarak öğrencilerini piyasa ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde donatmayı hedefleyen İstanbul Şehir Üniversitesi Kariyer Merkezi, ŞEHİR Kulüpleri işbirliği ile bu yıl ilk kez ‘ŞEHİR Kariyer Festivali’ adı altında bir etkinlik düzenleyecek. 13 Nisan’da İstanbul Şehir Üniversitesi Doğu Kampüsü’nde düzenlenecek Kariyer Festivali’ne aralarında Türk Havayolları, Allianz, P&G, Yıldız Holding, Golf, Filli Boya, FİLE, General Mobile, Huawei, Innovera, Albaraka, ADELL, Alcas gibi Türkiye’nin önde gelen çok sayıda şirketi katılacak. Çeşitli sektörlerden üst düzey yöneticilerin katılacağı ve kendi kariyer öykülerini, başarı/başarısızlık hikayelerini ve deneyimlerini öğrencilere paylaşacağı festivalde, öğrenci ve mezunlar da kurulacak stantlarda firma yetkilileri ile buluşup, staj ve iş başvurularında bulunabilecek.

Geleneksel hale getirilmesi ve her yıl Nisan ayında yapılması planlanan ‘ŞEHİR Kariyer Festivali’, İstanbul Şehir Üniversitesi ile özel sektör sanayi kuruluşları arasında bir köprü görevi görecek. Bu nedenle festival mottosu “Build the Bridge First!” olarak belirlendi.