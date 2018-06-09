KHK’lı öğretmenlerin buruk günü

7 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve ihraç sonrasında savcılıkça verilen takipsizlik kararına ve haklarında herhangi adlî ve idarî işlem yapılmasına rağmen görevlerine iade edilmeyen Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol ve Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan karne gününde uçan balonlarla öğrencilerine karne gönderdi.

Zonguldak Çaycuma Sipahiler Ortaokulu Türkçe Öğretmeni İsmet Akyol ve Çaycuma Nebioğlu Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Gökhan Taner Günsan karne gününde öğrencilerine karne verememenin burukluğunu yaşadı. Akyol ve Günsan, Çaycuma İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü önünde öğrencilerine yönelik yazdıkları karne görüşünü uçan balonlara bağlayıp gökyüzüne bıraktılar. İsmet Akyol’un sınıf rehber öğretmenliğini yaptığı Çaycuma Sipahiler Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine yazdığı karne görüşünde şu ifadelere yer verdi: “Sevgili Öğrencilerim, Bugün karne alacaksınız. Bir öğretmen için öğrencilerine karne vermek mutlulukların en güzelidir, ama benden kaynaklı olmayan nedenlerle bugün sizlere karne veremeyeceğim. Duygu ve düşüncelerimi uçan balona bağladığım karneye yazıyorum. Yazdıklarımı size rüzgâr ulaştıracaktır. Ne zaman göreve döneceğimi bilemiyorum, ama bildiğim bir şey var; kesinlikle görevime döneceğim.”

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