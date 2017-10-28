'Kumandalı eğitim'e eleştiriler

Türkiye’deki eğitim polikalarının ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla gerçekleştirildiğine dikkat çeken eğitimci-yazar Abbas Güçlü, “En tepeden en aşağıya doğru, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, YÖK Başkanı, ÖSYM Başkanı, MillÎ Eğitim Müdürü, Okul Müdürü ne derse o oluyor” dedi.

Türkiye’deki eğitim polikalarının ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla gerçekleştirildiğine dikkat çeken eğitimci-yazar Abbas Güçlü, “En tepeden en aşağıya doğru, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, YÖK Başkanı, ÖSYM Başkanı, Millî Eğitim Müdürü, Okul Müdürü ne derse o oluyor” dedi. Milliyet Gazetesi’ndeki dünkü köşesinde, Türkiye’deki eğitim polikalarının ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla gerçekleştirildiğine dikkat çeken Güçlü, “Her şeyin en iyisini bilirim edasıyla ‘ben yaptım oldu’ demeye bayılıyoruz” dedi. Evde babanın, askerde komutanın, işyerinde müdürün, okulda öğretmenin, siyasette liderin, maçta hakemin dediğinin olduğuna işaret eden Güçlü, “Belki bazı meslekler ya da bazı ortamlarda tek ses olma zorunluluğu var, ama ona rağmen arayışlar sürüyor. Örneğin, maçlarda tek hakem yetmedi ki yan hakemler, masa hakemleri derken şimdi de sanal hakemler geldi... Ama eğitim söz konusu olduğunda, ben ne istersem o olur dayatması içerisine girmekten asla vazgeçmiyoruz. En tepeden en aşağıya doğru, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, YÖK Başkanı, ÖSYM Başkanı, Millî Eğitim Müdürü, Okul Müdürü ne derse o oluyor. Peki ya diğer paydaşlar, örneğin öğretmen, öğrenci, veli ne düşünüyor, bu kimsenin umurunda değil. Müfredat programı ya da yeni bir sınav sistemi hazırlanırken öğretmenden görüş alınması gerekmez mi? Kesinlikle gerekir, çünkü o müfredatı uygulayan da öğrencisini sınavlara hazırlayan da onlar. İnanmadığı bir sisteme nasıl sahip çıkabilir ki?..” ifadelerini kullandı.

YKS’YLE YENİ ARAYIŞLAR

Öte yandan Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kurulun internet sitesindeki “YKS’ye ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevaplar” bölümüne yeni maddeler eklendi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) adaylara yöneltilecek Türkçe ve matematik sorularının sadece adayların bilgilerini değil, sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen yeterlilikleri, bilgi ile ilişkili beceri ve yeterlilikleri de kapsayacağı bildirildi. Dil ve matematiğin, bütün bilim alanlarının ortak ifade aracı olduğu ifade edilen açıklamada, bundan dolayı bu iki dili kullanarak TYT’de adayların sözel ve sayısal yeterliliklerinin ölçüleceği belirtildi.

İstanbul - Mustafa Işıldak

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