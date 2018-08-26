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Mağdur DGS’liler Danıştay’a başvurdu

26 Ağustos 2018, Pazar 22:47
Dikey Geçiş Sınavı DGS’de ‘0.5 Ham Puan Kuralı’ yüzünden onbinlerce öğrenci mağdur oldu.

Yeterince bilgi verilmeden uygulandığı iddia edilen ham puan kuralı sebebiyle mağdur olan öğrenciler Danıştay’a dâvâ açtı. Sınav sonuçlarının açıklanması üzerine puanlarının hesaplanmadığını gören öğrenciler şoke oldu. ‘0.5 Ham Puan Kuralı’ uygulanan önlisans mezunları lisanslarını tamamlamak için girdikleri sınavdan hayal kırıklığına uğradılar. O öğrencilerden biri de İdris Yavuz’du. Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksek Okulu mezunu olan Yavuz, Boğaziçi, ODTÜ veya İTÜ’nün mühendislik fakültesine geçiş yapabilmek istediği için bir önceki yıl aldığı puanıyla tercih yapmayarak bir sene daha DGS’ye çalıştı. 

Başarılı öğrenci kıyımı yapılıyor 

2018 DGS’de ise 60 matematik sorusunun 54’ünü doğru cevapladı, fakat sözel soru cevaplamadığı için ‘0.5 Ham Puan Kuralı’na takıldı ve puanı hesaplanmadı. 1 yıllık emeğinin boşa gittiğini belirten Yavuz, ‘0.5 Ham Puan Kuralı’ uygulamasının kaldırılması ve puanının hesaplanması için Danıştay’a dâvâ açtı. Yavuz, “Yüzbinlerce öğrenci mağdur bunlardan biri de benim. Matematik’ten 60 soruda 54 doğru yaptım. Türkiye’de ilk 50’ye gireceğime puanım hesaplanmadı. Sıfır çektin deniliyor. Sadece bu kadar Matematik ile Boğaziçi Üniversitesi geliyor. Dâvâ açtık. Başarılı öğrenci kıyımı yapılıyor” dedi. İdris Yavuz gibi birçok önlisans mezunu yapılan uygulama dolayısıyla mağdur olurken, yetkililerden seslerini duymalarını istiyor. 

Haber: Ülker Yılmaz Caba - İstanbul

Etiketler: dgs
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  • Bilal

    2.9.2018 10:52:57

    39 mat yaptim hepsi dogru ama 0.5 e takıldım.

  • Eda

    27.8.2018 21:14:50

    sınav kuralına uymayanlar değilde kendi alanı dışında test çözüp süre ayırıp kurala uyanlar mı mağdur olsun yani kural kuraldır sonradan değişmez.

  • Sibel Yılmaz

    27.8.2018 18:39:23

    Ben aöf den kendi alanımın devamı olan bölüm seçeceğim.neden dgs şartı var ki?

  • Sibel Yılmaz

    27.8.2018 18:37:23

    Bende 0.5 kuralı mağduruyum. Lütfen çözüm bulun.

  • Münüre

    27.8.2018 16:40:25

    Benim de 0.5 kuralından haberim yoktu.49 doğru 3 yanlışım var sayısaldan.ama sözelden hiç netim yok.dolayisiyla hiç tercih yapamıyorum.lutfen bu mağduriyetiniz giderilsin.biz de tercih yapabilelim.

  • Can

    27.8.2018 10:58:28

    Bende mağdur olanlardan biriyim. Ülke olarak eğitim sisteminde iyi değiliz. Bu konunda adaletli olmadığını düşünüyorum. Bu karar binlerce öğrenciyi mağdur etti. Bende sırf bu yüzden eğitime devam etmekten ve okumaktan soğudum. Umarım yönetim bu ülke gençlerin geleceğini düşünür

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