Mağdur DGS’liler Danıştay’a başvurdu

Dikey Geçiş Sınavı DGS’de ‘0.5 Ham Puan Kuralı’ yüzünden onbinlerce öğrenci mağdur oldu.

Yeterince bilgi verilmeden uygulandığı iddia edilen ham puan kuralı sebebiyle mağdur olan öğrenciler Danıştay’a dâvâ açtı. Sınav sonuçlarının açıklanması üzerine puanlarının hesaplanmadığını gören öğrenciler şoke oldu. ‘0.5 Ham Puan Kuralı’ uygulanan önlisans mezunları lisanslarını tamamlamak için girdikleri sınavdan hayal kırıklığına uğradılar. O öğrencilerden biri de İdris Yavuz’du. Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksek Okulu mezunu olan Yavuz, Boğaziçi, ODTÜ veya İTÜ’nün mühendislik fakültesine geçiş yapabilmek istediği için bir önceki yıl aldığı puanıyla tercih yapmayarak bir sene daha DGS’ye çalıştı.

Başarılı öğrenci kıyımı yapılıyor

2018 DGS’de ise 60 matematik sorusunun 54’ünü doğru cevapladı, fakat sözel soru cevaplamadığı için ‘0.5 Ham Puan Kuralı’na takıldı ve puanı hesaplanmadı. 1 yıllık emeğinin boşa gittiğini belirten Yavuz, ‘0.5 Ham Puan Kuralı’ uygulamasının kaldırılması ve puanının hesaplanması için Danıştay’a dâvâ açtı. Yavuz, “Yüzbinlerce öğrenci mağdur bunlardan biri de benim. Matematik’ten 60 soruda 54 doğru yaptım. Türkiye’de ilk 50’ye gireceğime puanım hesaplanmadı. Sıfır çektin deniliyor. Sadece bu kadar Matematik ile Boğaziçi Üniversitesi geliyor. Dâvâ açtık. Başarılı öğrenci kıyımı yapılıyor” dedi. İdris Yavuz gibi birçok önlisans mezunu yapılan uygulama dolayısıyla mağdur olurken, yetkililerden seslerini duymalarını istiyor.

Haber: Ülker Yılmaz Caba - İstanbul