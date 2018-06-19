‘MEB’in ciddiyeti zarar görüyor’

Geçtİğİmİz günlerde öğretmenlerin isteğe bağlı il içi ve il dışı atamaları sonuçlandı.

Her ne kadar duyurunun adı isteğe bağlı olsa da istedikleri yerlere gidemeyen öğretmenler çoğunluktaydı. Sistemde ciddî değişiklikler yapılmadığı taktirde her geçen gün daha da zorlaşan yer değiştirmeler tıkanma noktasına gelecek. Konuya dair açıklamalarda bulunan Anadolu Eğitim Sendikası Başkanı Mehmet Alper Öğretici şunları dedi: “MEB müsteşarı sayın TEKİN bugün il dışı atamalar için iptal hakkı tanınacağını açıkladı. Kılavuzda zaten mazereti oluşanlar için iptal hakkı bulunmaktadır, lâkin keyfi iptaller daha çok mağduriyet yaşanmasına neden olmaktadır. İptal edilen yere gitmek isteyip de gidemeyen öğretmenler bulunmaktadır. Son yıllarda MEB keyfi iptal hakları tanımakta ve 2. il içi ve il dışı atamaları yapmaktadır. Bu atamalar da MEB’in ciddiyetine zarar vermektedir.”