"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

MEB, okulların açılacağı tarihi belirledi

06 Haziran 2018, Çarşamba 13:47
Milli Eğitim Bakanlığı, 2018-2019 eğitim öğretim yılının çalışma takvimini yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gelecek yılın çalışma takvimini hazırladı. Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak, 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

MEB tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi.

Genelgede, MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

AA

Etiketler: meb, okul, çalışma takvimi, ders zili
Okunma Sayısı: 1335
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Soylu telefon dinleme iddiarına yanıt verdi

    Harran Üniversitesi Suriye'de fakülte kuruyor

    OHAL işlemlerinde yeni düzenleme! Kararlar internetten yayınlanacak

    "Müslümanlar hakkında düşüncelerimi anlatmaya devam edeceğim"

    MEB, okulların açılacağı tarihi belirledi

    UNESCO'nun kararı Elazığ'da sevinçle karşılandı

    Singapur'da Trump-Kim zirvesi alarmı

    AYM: Mühürsüz oyların geçerli sayılması anayasaya aykırı değil

    NATO'dan Münbiç açıklaması

    Fatih Portakal hakkında soruşturma

    Polis Akademisi sınavı sorularının sızdırılması davasında karar

    Macron'dan 'sosis' benzetmesi

    Yurt dışındaki seçmenler sandık başına gidiyor

    Arjantin'den dikkat çeken İsrail maçı kararı

    13 ilde operasyon: Meslekten ihraç edilen ve açığa alınan askerlere gözaltı!

    Ürdün'deki vergi yasası protestoları bir haftadır devam ediyor

    Altın ve Dolar'da son durum?

    ABD'de İsrail protestosu: ''ABD ve İsrail Kudüs’ten el çek''

    Meral Akşener'in evinin karşısındaki duvara yazı yazan şüpheli hakkında karar

    Ölü sayısı 75'e çıktı... Küllerin arasında 'canlı' aradılar!

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Af oyunu” karambolu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    24 Haziran’da ne olmamalı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Sakın, sakın ümitsizliğe düşmeyiniz!
    Genel

    “Yeryüzünde adalet varsa bu hükmü bozacaktır”
    Faruk ÇAKIR

    Fatura hepimize
    Süleyman KÖSMENE

    Amelimize değil, Allah’ın rahmetine güvenmeliyiz
    Mustafa Eren BOZOKLU

    Bir büyük adama karşı nasıl hür olacağız?
    Mustafa ORAL

    Musîbetler, Sevgiliye (asm) ulaştıran Mi’racdır
    Sebahattin YAŞAR

    Şeytan diyor ki!
    Genel

    13 ilde operasyon: Meslekten ihraç edilen ve açığa alınan askerlere gözaltı!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.