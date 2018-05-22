MEB tarafından liselere girişte merkezi sınav yerleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere yerleştirmeler için 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri e-okul sisteminden açıklandı. Öğrenci velileri, e-okul veli bilgilendirme sisteminden sınav giriş yerlerini öğrenebilecek.

Bakanlığın yapacacağı ve bu yıl 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğine bağlı olarak gireceği merkezi sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Fotoğraflı giriş belgeleri onaylanacak Milli Eğitim Bakanlığı, sınavla öğrenci alacak liselere ilişkin 2 Haziran'da yapacağı merkezi sınav giriş belgelerini e-okul sisteminden açıkladı. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Okul müdürlükleri, fotoğraflı sınav giriş belgesini internetten çıktı alarak onaylayıp öğrenciye teslim edecek. Sınav giriş belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisi onaylanarak verilecek. AA

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