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Mezun olamayan lise öğrencilerine yeni bir fırsat

03 Aralık 2018, Pazartesi 22:38
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile bir yükseköğretim programını kazanan ancak tek ders veya staj bitirme sınavına katılamadığı ya da başarısız olduğu için mezun olamayan lise öğrencilerine yeni sınav hakkı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıda, eylülde yapılan tek ders veya staj bitirme sınavına katılamayan ya da bu sınavlarda başarısız olduğu için mezun olamayan, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı lise son sınıf öğrencilerinden üniversiteyi kazananlar ve geçici kayıt yaptıranlar olduğu belirtildi.

Bu öğrencilerin, mezun olmaları durumunda, yerleştirildikleri yükseköğretim programlarına ÖSYM'nin 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu'na göre 31 Aralık'a kadar kesin kayıt yaptırabilecekleri hatırlatıldı.

Bu kapsamda, 2018-YKS sonuçlarına göre, bir yükseköğretim programını kazanan ve geçici kayıt yaptıran öğrencilerin mezun olamadıkları için yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesinin uygun olacağı ifade edildi.

Bu öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki geçici kayıtlarının kesin kayda dönüşebilmesi için öğrenimine devam ettiği halde tek dersten sorumluluğu bulunanlar ile staj bitirme sınavına girmesi gerekenlere bir sınav hakkı daha verilmesi, yükseköğretime kayıt süresi dikkate alınarak bu sınavın 21 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar, okul müdürlüklerince sorumluluk sınavları esaslarına göre yapılması ve başarılı olanlara diploma düzenlenmesinin uygun olacağı belirtildi.

AA

Etiketler: meb, yks, sınav
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