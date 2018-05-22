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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Öğrenci mi işçi mi?

22 Mayıs 2018, Salı 00:56
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul ve kurumlara gönderilen bir yazıda meslek liselerinin özel sektöre devredilmesinin ortaya çıkması, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yalanlansa da öğrencileri huzursuz etmiş durumda.

Staj sömürüsü altında olduklarını belirten öğrenciler, böyle bir devrin söz konusu olması halinde öğrenci sömürüsünün daha da artacağını dile getirerek, “İşçi miyiz öğrenci mi?” diye sordu. Antep’te açıklamalarda bulunan meslek lisesi öğrencileri ‘özel sektöre devir’ karmaşası vesilesiyle, hem okullarındaki eğitimin ne kadar yetersiz olduğunu anlattılar hem de çalıştıkları işyerlerindeki çalışma koşullarını. Şehit Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ebal Orunca, böyle bir devir olursa öğrencilerin değil, patronların düşünüldüğünün bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Meslek lisesinde okuyan öğrencilerin sınavlara hazırlanmasının zorluklarını anlatan Orunca, “Temel derslerimiz bile anlatılmıyor, okulumuzun kütüphanesi dahi açılmazken sınava çalışmamız isteniyor. Bir yandan staj derdi bir yandan üniversite sınavı ve gelecek kaygısı peşimizi bırakmıyor” dedi.

Etiketler: özel okul
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