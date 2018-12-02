"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2018 PAZAR - YIL: 49

Öğretmeni merkeze alan anlayış umut verici

02 Aralık 2018, Pazar 01:29
Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği Başkanı Gökhan Erenoğlu, eğitimde öğretmeni merkeze alan söylemlerin öne çıkmasının umut verici olduğunu bildirdi.

Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği tarafından “Eğitimin yeni dinamikleri” temasıyla düzenlenen 10. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi’nde yapıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Gökhan Erenoğlu, son yüzyıl boyunca öğretmene yeteri kadar önem verilmediğini söyledi. Eğitimi ihya etmek adına yapılan çalışmaların binaya, müfredata, maliyeye yönelik çalışmalar olduğunu dile getiren Erenoğlu, “Bunları anlayışla karşılamıyor değiliz, elbette önemli şeyler. Bunun çabasını güdenlere de saygı duyuyoruz. Bugün öğretmeni merkeze alan söylemlerin öne çıkması umut verici.” şeklinde konuştu. Erenoğlu, şu ifadeleri kullandı:   “Bazıları Batılılaşmanın temsilcisi, bir diğeri öğretmeni zihinlerinde algıladıkları gericiliğe bekçi olarak istihdam etti yıllarca. Her ne yaptıksa zaman geçtikçe öğretmenin değeri kayboldu, değersizleşen öğretmen topluma bir şey katamaz oldu. Oysa öğretmenler toplumların aydınlarıdır. Öğretmenler toplumun en güvenilir kesimi ve en çalışkan meslek grubudur. Bugün ise tam aksi söyleniyor. Sorun tam da burada. Rehberi öğretmen olmayan bir toplum nasıl kalkınacak?”        

Etiketler: öğretmen, eğitim sistemi
Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    G20 Sonuç Bildirgesinde nelere dikkat çekildi?

    Evinde ölü bulundu
    📷

    Karikatürler

    Patatesler çürürken neredeydiniz?

    Madde bağımlılığında korkutan artış

    Avrupa Konseyi'nden KHK mağdurları uyarısı

    Latif Salihoğlu Mersin’de

    'Bizim için bu olay alçakça bir cinayettir'

    Macron, Selman'a ne dediğini açıkladı

    'Fransızların yüzde 84'ü destekliyor'

    Galatasaray, dünya rekoru kırdı

    Beyaz Saray: Gayriresmi görüştüler

    Trabzonspor Kayseri'den galibiyetle döndü

    Erdoğan ile Trump G20'de ikinci kez bir araya geldi

    10 bin kanser hastasının gözü SGK’da

    CHP'nin 'asgari ücret' teklifinin detayları belli oldu

    Kaşifinin adıyla dünya literatürüne girdi

    "Filistinlilerin yaşadığı acıyı şimdi anladın mı?"

    Gerçeği öğrenince şaşkınlık yaşadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Avrupa Konseyi'nden KHK mağdurları uyarısı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çözüm ifna değil, ikna
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    İyi uykular Türkiyem
    Mustafa ORAL

    Uğurlar ola Hafız Nebi!
    Faruk ÇAKIR

    Helâl ye, helâl yaşa
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    İmanda, manevî bir Cennet var
    Genel

    Patatesler çürürken neredeydiniz?
    Genel

    Madde bağımlılığında korkutan artış
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.