Öğretmeni merkeze alan anlayış umut verici

Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği Başkanı Gökhan Erenoğlu, eğitimde öğretmeni merkeze alan söylemlerin öne çıkmasının umut verici olduğunu bildirdi.

Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği tarafından “Eğitimin yeni dinamikleri” temasıyla düzenlenen 10. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi’nde yapıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Gökhan Erenoğlu, son yüzyıl boyunca öğretmene yeteri kadar önem verilmediğini söyledi. Eğitimi ihya etmek adına yapılan çalışmaların binaya, müfredata, maliyeye yönelik çalışmalar olduğunu dile getiren Erenoğlu, “Bunları anlayışla karşılamıyor değiliz, elbette önemli şeyler. Bunun çabasını güdenlere de saygı duyuyoruz. Bugün öğretmeni merkeze alan söylemlerin öne çıkması umut verici.” şeklinde konuştu. Erenoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bazıları Batılılaşmanın temsilcisi, bir diğeri öğretmeni zihinlerinde algıladıkları gericiliğe bekçi olarak istihdam etti yıllarca. Her ne yaptıksa zaman geçtikçe öğretmenin değeri kayboldu, değersizleşen öğretmen topluma bir şey katamaz oldu. Oysa öğretmenler toplumların aydınlarıdır. Öğretmenler toplumun en güvenilir kesimi ve en çalışkan meslek grubudur. Bugün ise tam aksi söyleniyor. Sorun tam da burada. Rehberi öğretmen olmayan bir toplum nasıl kalkınacak?”