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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Öğretmenler de güncellenmeli

05 Nisan 2017, Çarşamba
OECD’nin yayınladığı raporda, teknolojiyle dönüşen dünyada öğretmenlerin yeni çözümlere ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), ‘Eğitimde Eşitlik ve Öğrenci Çıktılarını Geliştirmek İçin Öğretmenlere İmkân Vermek’ raporunu yayınladı.

Öğretmenlerin meslekî gelişimlerinin nasıl bir yön izlemesi gerektiğini ele alan raporda, teknolojiyle dönüşen dünyada öğretmenlerin yeni çözümlere ihtiyacı olduğu vurgulandı. Değişime adaptasyonun öncelikli olduğu belirtilen raporda, ‘’Öğrencilerin çıktılarını geliştirmek ve daha nitelikli bir eğitime kavuşmak için öğretmenler öncelikli olmalı. Öğretmenlerin bugünün kestirilemez talep ve mücadelelerine karşı yeni çözümlere ihtiyacı var. Eğitimciler teknolojiyle şekillendirilen bir dünyada öğrencilere farklı işlerde çalışabilecek ya da kendi işlerini oluşturabilecek şekilde eğitim verebilmeli. Farklı kültürlerle uyum sağlayabilecek, kendilerine gelen bilginin kalitesinin ayrımını yapabilecek ve hayat boyu öğrenmeye açık öğrenciler yetiştirebilmesi için hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Otonomiye sahip okullar verimli olamıyor

Raporda, olumlu disiplin ikliminin öğretmenler için çok değerli olduğu belirtilirken “Bu, öğrencilerin performanslarının artması ve sınıflarda iyi bir atmosferin ortaya çıkmasını sağlıyor. Son yıllarda birçok ülke, merkeziyetçi bir yapıdan uzaklaşarak okullara özerklik veriyor. Yüksek kalitede eğitimci ve yöneticilere sahip okullar, öğrencilerinin öğrenme ihtiyaçlarına zamanında cevap vererek öğretim programı, değerlendirme ve hesap verilebilirlik mekanizmalarını geliştirebiliyor. Fakat otonomiye sahip birçok okul her zaman bu denli verimli olamayabiliyor. Bu eğitim kurumlarının kendi sorumluluklarını sağlıklı şekilde kullanması gerekiyor. Öğrencilerinin performansları konusunda aile, mahalli topluluklar ve eğitim otoritelerine karşı sorumluluklarının bilincinde olarak hareket etmeleri de bekleniyor.’’ ifadelerine yer verildi. 

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