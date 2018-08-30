Öğretmenler mutsuz

Alan değişikliği bekleyen öğretmenler Anadolu Eğitim Sendikasını ziyaret etti.

Sendika başkanı Mehmet Alper Öğretici ile görüşen öğretmenler taleplerini ileterek, bu konudaki desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Öğretici yıllardır yönetmelikte var olan alan değişikliğinin yapılmadığını ve bu sebeple bir çok öğretmeninin mutsuz şekilde derse girdiğini ifade etti. Alan değişikliğinin bir ihtiyaç olduğunu; sertifika veya yan alan dolayısıyla geçmişte yapılan alan değişikliklerinin yanlış olduğunu vurgulayan Öğretici, “Aralık ayında yapılacak olan alan değişikliğinin yönetmeliğe uygun şekilde yapılmasını ve bunun her sene düzenli şekilde devam etmesi gerektiğini” belirtti. Ziyarette konulan öğretmenler ise alan değişikliği vurgusu yaptı: “Yönetmeliğe uygun alan değişikliği bekleyen öğretmenler ise sayılarının çok fazla değil. MEB’e ek maliyet getirmez, sadece kendi alanımızda daha mutlu derse girmek istiyoruz.”