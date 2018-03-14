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14 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Öğretmenlerin angarya iş isyanı

14 Mart 2018, Çarşamba
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, okullarda nöbet görevlerini yerine getiren öğretmenlere angarya işlerin yüklendiğini savunarak, öğretmenlerin okul nöbetleri ile ilgili dört ayrı eylem kararı aldığını belirtti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğretmenlerin nöbet görevlerinin suistimale açık olduğunu, bu görevi yerine getiren öğretmenlere angarya işlerin yüklendiğini iddia etti. Yaptığı yazılı açıklamada, öğretmenlerin nöbet görevlerine ilişkin ciddî şikâyetlerin söz konusu olduğunu aktaran Geylan, “Sendikamız bu doğrultuda öğretmenlerin okul nöbetleri ilgili dört ayrı eylem kararı almıştır.” ifadesini kullandı. Geylan, alınan eylem kararlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Sendikamız, nöbet tutan öğretmenlerin öğle aralarında çalıştırılması ile ilgili Türkiye genelinde dilekçe kampanyası başlatmıştır. Dilekçe kampanyasını yeterli görmeyen sendikamız, nöbetçi öğretmenlerin öğle aralarında çalışmamasına ilişkin eylem kararı almıştır. Türk Eğitim-Sen, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar angarya yasağına aykırı şekilde nöbetçi öğretmenin görevleri arasında sayılmayan ve nöbet süresi içinde yer almayan görevleri yerine getirmemelerine karar vermiştir.” ifadelerini kullandı.

Birden fazla nöbet tutmayacaklar

Açıklamasında, “Sendikamız, eğitim-öğretim yılı sonuna kadar öğretmenlerin istekleri dışında ders saatleri dışında verilen görevleri yerine getirmemelerine karar vermiştir. Sendikamızın son eylem kararı, eğitim-öğretim yılı sonuna kadar öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilmesi halinde bu görevi yerine getirmemelerine ilişkindir.” ifadelerine yer veren Geylan, sendikanın hazırladığı dilekçeleri okul müdürlüklerine sunacak üyelere her türlü desteğin verileceğini vurguladı.

AA

Etiketler: öğretmenler
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