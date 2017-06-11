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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

OHAL üniversiteleri boşalttı

11 Haziran 2017, Pazar
15 Temmuz darbe girişiminden en fazla etkilenen kurumlardan biri üniversiteler oldu. OHAL’de akademisyenler ihraç edildi, üniversiteler kapatıldı, yurt dışı bursları kesilenler ve üniversitesini değiştirmek zorunda kalan öğrenciler oldu.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen Olağanüstü Hal’den (OHAL) en fazla etkilenen kurumlardan biri üniversiteler oldu. 2016 – 2017 akademik yılında üniversitelerden binlerce akademisyen ihraç edildi. Gülen Hareketi ile bağlantılı olduğu belirtilen 15 üniversite kapatıldı. Yurt dışında burslu öğrenim gören onlarca öğrencinin ilişiği kesilirken, binlerce akademisyene yurt dışı yasağı getirildi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan 15 üniversitenin 66 bin öğrencisi bulunuyordu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kapatılan üniversitelerde okuyan öğrencilerin mağdur edilmemesi için, üniversiteye yerleştikleri ilk senenin puanını esas alarak tekrar tercih yapabilmelerine imkan tandı. Böylece yeni üniversitelere yerleştirilen öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebildi. Ancak bu üniversitelerde çalışan yaklaşık 8 bin ara personel işsiz kaldı.

9 binden fazla akademisyen ihraç edildi

Üniversitelerden ilk toplu ihraç 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yaşandı. Bu kararname ile 2 bin 346 akademisyen ihraç edildi. 675 sayılı KHK’yla bin 262 akademik personel daha ihraç edildi. 677, 686 ve 679 sayılı KHK’larla üniversitelerden 5 bin 318 akademisyen daha ihraç edildi. Çatışmaların ve sokağa çıkma yasaklarının bir an önce son bulup çözüm masasına geri dönülmesi için çağrı yapan ve ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza atan yüzlerce ‘Barış akademisyeni’ de bu KHK’larla ihraç edildi. İhraç edilen akademisyen sayısının en fazla olduğu üniversiteler şunlar oldu: Süleyman Demirel Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.

Rektörlük seçimleri kaldırıldı

Üniversitelerin 2016 – 2017 Eğitim Öğretim yılında yaşanan başka bir gelişme ise rektörlük seçimleriyle ilgiliydi. Daha önce sık sık Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rahatsızlığını dile getirdiği rektörlük seçimleri de kaldırıldı. Seçimlerin kaldırılması da 29 Ekim tarihli 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 85’nci maddesi ile gerçekleştirildi. OHAL’den yurtdışında burslu eğitim gören onlarca öğrenci de olumsuz etkilendi. 689 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gülen Hareketi ile bağlantıları olduğu iddia edilen 59 öğrencinin öğrencilikle ilişkileri kesildi. Duvar’ın haberine göre, bu öğrenciler İngiltere, ABD, Almanya, Gürcistan, Kanada ve Hollanda gibi ülkelerde burslu eğitim görüyordu.

Etiketler: ohal, üniversite
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  • Fatih

    11.06.2017 12:17:51

    Ulkenin toparlanmasi ve kendine gelmesi en iyi ihtimal ile 15 sene, daha erken olur demek sebepler acisindan cok ama cok zor ! Perisan olduk.

  • Yusuf ATMACA

    11.06.2017 09:01:44

    Demokrasi tam gaz Avrupa bizi kıskanır tabi Onların üniversitelerini geçecegiz tabi

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