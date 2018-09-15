Okul kantinlerine ve çevrelerine yoğun denetim geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen eğitim-öğretim dönemi ve yaz tatilinde okul kantinlerine yönelik 46 bin 663 denetim gerçekleştirildiğini, mevzuata uygun olmayanlara toplam 231 bin 867 lira idari para cezası uygulandığını belirterek, yeni dönemde de denetimlerin yoğun bir şekilde devam edileceğini bildirdi.

Pakdemirli, 2011 yılından bugüne kadar tüm eğitim-öğretim dönemlerinde okullar, yaz okulları ve kamplarda bulunan kantin ve yemekhanelerin her sömestirde en az bir kez olmak üzere yılda iki kez Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlendiğini söyledi.

Pakdemirli, 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi ve yazın faaliyet gösteren kantinlere yönelik 46 bin 663 denetim gerçekleştirildiğini, mevzuata uygun olmayan 261 kantine toplam 231 bin 867 lira idari para cezası uygulandığını ifade ederek, "Yeni eğitim-öğretim döneminde de Bakanlık personelimiz Türkiye'nin geleceği çocukların ve gençlerin okullarda sağlıklı ve hijyenik gıda tüketimi için denetimlerine kararlılık ve dikkatle yoğun bir şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı personeliyle ilgili gıda işletmelerinde çalışan personele yönelik ilk eğitimlerin 2013 yılında 81 ilde Bakanlığın koordinasyonunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığıyla verildiğini dile getiren Pakdemirli, söz konusu eğitimlerin halen devam ettiğini, 26 bin 598’i Milli Eğitim Bakanlığına bağlı gıda işletmelerinde çalışan personel ve 18 bin 431'i Milli Eğitim Bakanlığı personeli olmak üzere toplam 45 bin 29 kişiye eğitim verildiğini anlattı.

Kantinlerde üç koldan denetim

Pakdemirli, okul kantinlerinde Tarım ve Orman Bakanlığının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca da denetim yapıldığını, okul ve kurumlarda bulunan kantin, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi yerlerde gıdaların satışı ve hijyen yönünden üç koldan yapılan denetimlerin daha etkin hale getirilmesi ve iş kaybının azaltılması için taşrada iş birliği yapıldığını söyledi.

Okul ve Kurumlardaki Yemekhane, kantin, Kafeterya, Büfe, Çay Ocağı gibi Gıda İşletmelerinin Kontrol ve Denetimine İlişkin Uygulama Kılavuzu'na göre, öğrenci, kursiyer ve çalışanlara, sağlıklı beslenme ortamları oluşturulması, yeterli ve dengeli beslenmenin teşvik edilmesiyle doğru beslenme alışkanlıkları kazandırılması, güvenilir gıdaya erişim sağlanarak olabilecek gıda zehirlenmeleri, bulaşıcı hastalıklar ile yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı hastalıkların önlenmesi amaçlanıyor.

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Okul çevreleri 'steril alan' olacak

Yeni öğretim dönemi başlamadan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla illere gönderilen genelge kapsamında, birçok okul ve çevresinin güvenlik konusunda "steril alan" haline getirilmesine yönelik tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı Tarıkhan Çetiner, 17 Eylül Pazartesi başlayacak 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi öncesinde okullar ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi verdi.

Okullar ile çevrelerinin daha güvenli hale getirilmesi amacıyla İçişleri, Milli Eğitim ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları arasında 12 Eylül'de protokol imzalandığını hatırlatan Çetiner, bu eğitim-öğretim döneminde okullarda ilk defa sabit kolluk görevlilerinin görev yapacağını bildirdi.

Okulların güvenliğini 26 bin 835 personel sağlayacak

Sorumluluk bölgelerine göre okullarda polis ve jandarmanın bulunacağını vurgulayan Çetiner, "Bunlar okul içi ve dışında, özellikle çocuklar okuldan çıktıktan sonra evlerine gidiş güzergahı, mahalle, sokak ve çocukların bulundukları ortamlarda her türlü güvenliğin sağlanmasıyla ilgili görev alacak. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi başlamadan önce Bakanın imzasıyla illere genelge gönderildi. Genelge kapsamında birçok eğitim-öğretim alanı ve civarının güvenlik konusunda 'steril alan' haline getirilmesine yönelik tedbirler en üst seviyede alındı. 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde 22 bin 773 okula 6 bin 835 polis ve jandarma görevlendirilmesi sağlanacak. Bunun yanında 20 bin de özel güvenlik görevlisi atanacak. Böylece okulların daha güvenli hale getirilmesi sağlanacak." diye konuştu.

Güvenlik açısından 4 kategoriye ayırdıkları okullarda kolluk ve güvenlik görevlilerinin nasıl çalışacağına ilişkin bilgi veren Çetiner, geçen yıl başlatılan "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" uygulamasına da devam edileceğini belirtti.

"Kolluk güçleri olarak her türlü tedbiri alıyoruz"

Ailelerin, çocuklarının güvenliği konusunda rahat olması gerektiğine işaret eden Çetiner, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın, evlerinden ayrılışlarından okullarına gidişlerine, okuldan çıktıktan sonra da yaya, toplu taşıma araçları ya da servislerle evlerine gidene kadar olan güzergahta kolluk güçleri olarak her türlü tedbiri alıyoruz." dedi.

Geçen eğitim-öğretim döneminde ülke genelinde 9 kez çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama yapıldığını dile getiren Çetiner, 11 Eylül'de yapılan aynı kapsamdaki uygulamada, okul çevrelerindeki umuma açık eğlence mekanların, çocukların kötü alışkanlıklar edinmesine ortam hazırladığı değerlendirilen iş yerleri ve servis araçları ile şoförlerinin denetlendiğini anlattı.

"Çocuklarınızı polis ve jandarmayla korkutmayın"

Çetiner, polis ve jandarmanın korkulacak değil güvenilecek kurumlar olduğuna dikkati çekerek, "Lütfen özellikle yaşı küçük çocukları polis ve jandarmayla korkutmayalım. Başlarına bir iş geldiğinde, bir sorunla karşılaştıklarında onlara yardımcı olacak kişilerin kolluk görevlileri olduğunu bilmeleri yönünde eğitim verilmesinin uygun olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İllerde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüklerindeki personel aracılığıyla okullarda aileler ile okul idarecilerine yönelik bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını kaydeden Çetiner, kolluk kuvvetlerince çocukların bulundukları her ortamın güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.