ÖSYM, ALES giriş belgelerini erişime açtı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 18 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-ALES/3) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 18 Kasım'daki 2018-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları ve fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kabul edilmeyecekleri uyarısı yapıldı.
AA