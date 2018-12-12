Paşa’da tevafuklu son ders

1979 yılında yapılan ve birçok hizmete vesile olan Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı’nın Genel Merkezi Mehmet Ali Paşa binamız depremde hasar görmesi ve daha sonrasında tamir edilmesine rağmen artık kullanılmasında sakınca görülmesi nedeniyle heyet tarafından, yeniden yapılmasına karar verilerek geçtiğimiz Cumartesi günü son ders yapıldı.

Ders yapacak ağabeyin son ders olduğunu bilmemesine rağmen hizmetimizin kerameti ile tevafuk olarak ders için Risale-i Nur Külliyatı’ndan Emirdağ Lâhikası’nın en sonunda yer alan ve “Umum Nur Talebelerine Üstad Bediüzzaman’ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir” başlığını taşıyan mektubu okuması katılımcılarda duygusal bir an oluşturdu. Ders sonunda binanın yapımında ve bugüne kadar emeği geçen ağabeyler ile toplu bir hatıra fotoğrafı çekildi. Bundan sonra İzmit Umumî dersleri Cuma günü Çamlık Vakfı Başiskele Temsilcilik binasında yapılacaktır. Kocaeli – Yeni Asya

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