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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Şeytanla mücadele edecek doçent aranıyor

02 Kasım 2017, Perşembe 19:58
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin İslami İlimler Fakültesi'ne alınacak yardımcı doçent için "Kur'an ve sünnet rehberliğinde şeytanla mücadele edecek insan eğitimi üzerine çalışmaları olmak" şartı istendi. Üniversite Genel Sekreteri Ahmet Tüfekci, "İlanı Rektörümüz uygun görmediği için iptal etti" dedi.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde öğretim üyesi alımı için verilen ilanlarda alınacak öğretim üyeleri için aranan şartlar dikkat çekti. Değişik bölümlere alınacak 11 öğretim üyesi için farklı şartlar aranırken, İslami İlimler Fakültesi'nde görev yapacak 1 yardımcı doçent için "Kur'an ve sünnet rehberliğinde şeytanla mücadele edecek insan eğitimi üzerine çalışmaları olmak" şartı istendi.

'BUZ MASAJINDA ÇALIŞMASI OLACAK'

Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne alınacak yardımcı doçent için ise "Pervane Bey Mecmuası, Harputlu Mahmut Bahreddin Divanı, Arapça- Farsça-Türkçe manzum sözlük konularında çalışmaları olma" şartı arandı. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'na alınacak doçent için de "Güreşçilerde buz masajının toparlanmaya ilişkin bazı biyokimyasal parametrelere etkisi üzerine çalışmaları olmak" şartının aranması dikkat çekti.

İLAN İPTAL EDİLDİ

Üniversitenin resmi internet sitesinde, 11 öğretim üyesi alımı için yayımlanan ilan, kaldırıldı. Kaldırılan ilanın yerine, "Belirtilen kadrolar için bir komisyon kurularak konunun tekrar değerlendirilip, yeniden ilana çıkılacağı" duyurusu konuldu. Ayrıca, 1 Kasım'da ulusal bir gazetede yer alan ilanın da iptal edildiği duyuruldu. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Tüfekci, "İlanı Rektörümüz uygun görmediği için iptal etti" dedi.

Okunma Sayısı: 1988
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  • Demokrat

    2.11.2017 20:27:30

    Ciddi mi bu haber.Yahu nasıl arızalı bir kafa.Bu asırda ayıp denen sınırı aştılar.Yuh olsun.

Risale-i Nur Külliyatı

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