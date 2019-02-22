‘Tez pazarı’ yaygınlaşıyor

Parayla doktora ve yüksek lİsans tez yazımı Türkİye’de büyük bİr pazar halİne geldİ. 50 büyük İşletmenİn yıllık cİrosu 150 mİlyon lİra olduğu tahmİn edİlİyor.

Türkiye’de son yıllarda yüksek lisans ve doktora öğrencileri için para karşılığı tez yazma büyük bir pazara dönüşmüş durumda. İnternet ortamındaki akademik forumlarda yapılan kısa bir araştırma yaklaşık 50 büyük işletmenin piyasada faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu şirketler, üç bin ile 20 bin lira arasındaki ücretlerle ayda ortalama 20 tez hazırladıklarını söylüyor. Bu da piyasanın yılda yaklaşık 150 milyon liralık bir hacme ulaştığını gösteriyor. DW’de yer alan habere göre, Google’dan tez yazan işletmelerden birini öğrenci gibi arayarak sorular yöneltildi. Kadir Has Üniversitesi’nde, ‘yeni medya’ alanında yüksek lisans tezi hazırladığımızı söylediğimiz ve fiyat bilgisi istediğimiz yetkili, kendisinin de doktor unvanına sahip bir akademisyen olduğunu belirterek “Ben de tez savunma jürisinde yer alan biriyim. Sekiz yıldır bu işi yapıyorum. İstediğiniz tezi yedi bin lira karşılığında yazarız” diyor.

Akademisyenlerle bağının incelenmesi gerekiyor

Parayla tez yazımını “Fatura kesip vergi veriyorum. İllegal değil, etik dışıdır” diyerek özetleyen işletme yetkilisine, para verip hazırlatacağımız tezin jüri tarafından anlaşılıp anlaşılmayacağını da soruyoruz ve şu cevabı alıyoruz: “Ben de jüride bulunuyorum ve genellikle eleştiren taraf rolünü üstleniyorum. Jüride danışman hocanın arkadaşları olur. Biri karşı çıkar, danışman tezi savunur, diğeri de pasta yemek için oradadır.” Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) Başkanı Dr. Vahdet Özkoçak’a göre, son zamanlarda parayla tez yazdıranların sayısında artış meydana geldi. Özkoçak tez yazanların deneyimli ve hatta bazılarının akademisyenlerden oluştuğunu söylüyor ve bu bağın incelenmesi gerektiğine vurgu yapıyor.