"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2019 CUMA - YIL: 50

‘Tez pazarı’ yaygınlaşıyor

22 Şubat 2019, Cuma 01:53
Parayla doktora ve yüksek lİsans tez yazımı Türkİye’de büyük bİr pazar halİne geldİ. 50 büyük İşletmenİn yıllık cİrosu 150 mİlyon lİra olduğu tahmİn edİlİyor.

Türkiye’de son yıllarda yüksek lisans ve doktora öğrencileri için para karşılığı tez yazma büyük bir pazara dönüşmüş durumda. İnternet ortamındaki akademik forumlarda yapılan kısa bir araştırma yaklaşık 50 büyük işletmenin piyasada faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu şirketler, üç bin ile 20 bin lira arasındaki ücretlerle ayda ortalama 20 tez hazırladıklarını söylüyor. Bu da piyasanın yılda yaklaşık 150 milyon liralık bir hacme ulaştığını gösteriyor. DW’de yer alan habere göre, Google’dan tez yazan işletmelerden birini öğrenci gibi arayarak sorular yöneltildi. Kadir Has Üniversitesi’nde, ‘yeni medya’ alanında yüksek lisans tezi hazırladığımızı söylediğimiz ve fiyat bilgisi istediğimiz yetkili, kendisinin de doktor unvanına sahip bir akademisyen olduğunu belirterek “Ben de tez savunma jürisinde yer alan biriyim. Sekiz yıldır bu işi yapıyorum. İstediğiniz tezi yedi bin lira karşılığında yazarız” diyor. 

Akademisyenlerle bağının incelenmesi gerekiyor

Parayla tez yazımını “Fatura kesip vergi veriyorum. İllegal değil, etik dışıdır” diyerek özetleyen işletme yetkilisine, para verip hazırlatacağımız tezin jüri tarafından anlaşılıp anlaşılmayacağını da soruyoruz ve şu cevabı alıyoruz: “Ben de jüride bulunuyorum ve genellikle eleştiren taraf rolünü üstleniyorum. Jüride danışman hocanın arkadaşları olur. Biri karşı çıkar, danışman tezi savunur, diğeri de pasta yemek için oradadır.” Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) Başkanı Dr. Vahdet Özkoçak’a göre, son zamanlarda parayla tez yazdıranların sayısında artış meydana geldi. Özkoçak tez yazanların deneyimli ve hatta bazılarının akademisyenlerden oluştuğunu söylüyor ve bu bağın incelenmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

Etiketler: akademisyen, tez
Okunma Sayısı: 901
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de görevli Venezuela'lı 11 diplomat saf değiştirdi

    Caşın: Orta vadede Esad ile yakınlaşma olabilir

    MHP'li adaydan AKP'li rakibine: Esnaf kan ağlıyor sen danstasın

    Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi Malcom X vefatının 54. yılında rahmetle anıldı

    Türkiye mutsuzlaşıyor

    Reyhanlı saldırısının firari sanığı yakalandı

    AKP'nin TBMM başkan adayı Mustafa Şentop olacak

    ABD: Suriye'de 200 asker bırakacağız

    Hak ihlalleri AB yolunu tıkıyor

    Erdoğan - Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

    Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisinde son 15 dakikaya dikkat!

    ‘Tez pazarı’ yaygınlaşıyor

    Ayasofya sembollerle dolu

    Kayıp nesil ikazı

    Kalıcı barış sosyal adaletle mümkün

    Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da Avrupa'ya veda etti

    1000 işçi kadrosuna 36 bin başvuru

    Macron'un belediye binalarındaki portreleri çalındı

    'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yarın farklı bir gün olacak'

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Haklı adam bedduâ etmekle günahkâr olur mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hak ihlalleri AB yolunu tıkıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasinin düşman ve engelleri
    Genel

    ‘Tez pazarı’ yaygınlaşıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Başarısız cunta
    Risale-i Nur'dan

    O razı olsa, dünya küsse ehemmiyeti yok
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Erdoğan - Trump görüşmesinde neler konuşuldu?
    Genel

    Adalet-i mahzayı esas tutalım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.