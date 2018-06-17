YKS’ye girecek öğrenciler mutsuz: Yapılan değişiklikler stresi daha da arttırdı

Yükseköğretİm Kurumları Sınavı’na (YKS) iki hafta kaldı.

Yaklaşık 2 milyon insanın girmesi beklenen sınav ve mevcut eğitim sistemi hakkında üniversiteye hazırlanan öğrencilerin şikâyetçi olduğu ifade edildi. Birgün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre öğrenciler kendileriyle yapılan söyleşide önemsenmediklerini belirtirken, yapılan vaatlerin aksine Avrupa’nın eğitim sisteminden çok uzakta olduğumuzu dile getirdiler. Sınav sistemindeki değişikliklerden olumsuz etkilendiği ifade edilen öğrencilerin seçim dolayısıyla sınav tarihinin ertelenmesinden şikâyetçi oldukları belirtildi. Öğrenciler ve sınava ilişkin görüşleri ise şöyle; “YGS’nin kalkması ise biraz bizi rahatlattı ilk başta, ama çevremizde gevşeyen arkadaşlarımız oldu. Ancak daha sonra sürekli yapılan değişiklikler stresi daha da arttırdı.” “Sürekli yapılan değişikliklerde arkadaşlarımda da gördüm kötü etkiliyor bizi. Keşke seçimi bizden bir haftaya sonra alsalardı. Sınav ertelenince daha fazla vaktimiz var diye düşündük ilk başta, ama zaman geçtikçe stresimiz de artıyor. Ben şu an bizi yönetenlerin bizi önemsemediğini düşünüyorum.”