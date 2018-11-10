2. elde büyüme sürüyor

Türkiye sıfır otomobil pazarı Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 daraldı.

Ekim ayında otomobil ve hafif ticarî araç pazarı 21 bin 571 adet oldu. TÜİK rakamlarına göre 2. el otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise aynı dönemde otomotiv sektörünün yüzünü güldürmeye devam etti. 2.el otomobil araç pazarı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 büyüdü. Bu dönemde 4.148.547 adet otomobil el değiştirdi.

Otoshops Genel Müdürü Murat Aydın “ÖTV‘deki 15 puanlık indirim ile hafif ticarî araçlardaki KDV’nin yüzde 1’e indirilmesinin etkilerini kısa zamanda görmeye başladık. 2. El pazarında ise; sadece 2018 model düşük kilometreli ikinci el araçların, vergi indirimli sıfır araç fiyatları ile olan farkının daralması satışlara negatif etkileyebilir. Ancak bu da yüzde 1’i geçmeyecektir’’ dedi.