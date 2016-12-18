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2 gün sonra açılıyor

18 Aralık 2016, Pazar 10:44
Avrasya tüneli 2 gün sonra, 20 Aralık'ta törenle açılıyor.

Tünel inşaatının daha önce tamamlandığı projede, bugüne kadar bağlantı yolları ile alt ve üst geçitlerin büyük bölümü tamamlanarak kullanıma açıldı. Samatya bölgesinde küçük bir alanda ise asfaltlama çalışmaları ile yol kenarındaki çevre düzenlemesi çalışmaları tüm hızıyla sürerken, tünellerin girişlerine gişeler yerleştirilidi, açılış töreni hazırlıkları başlatıldı. 

BOĞAZIN 106 METRE ALTINDAN GEÇİYOR

Deniz altındaki tünel inşaatının 22 Ağustos 2016 tarihinde tamamlanmasının ardından, karada devam eden bağlantı yolları çalışmaların da sona gelindi. Göztepe-Kazlıçeşme arasında hizmet verecek projenin toplam uzunluğu 14,5 km iken bunun 5.4 kilometrelik bölümü deniz tabanı altında inşa edildi. Proje otomobillerin ve minibüslerin geçeceği 2’şer şeritli ve iki katlı tünelden oluşuyor. Tünelin en derin bölümü deniz seviyesinden 106 metre aşağıda bulunuyor.

60 BİN METREKARE DENİZ DOLGUSU YAPILDI 

Dev projede bağlantı yolları ve buralarda yapılacak araç ve yayalar için yapılan alt ve üst geçiş çalışmalarında sona gelindi. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada bölgeye 60 bin metrekare deniz dolgusu, 15 bin metre yaya yolu, uluslararası standartlarda bisiklet yolu, 320 bin metrekare yeşil alan, yürüyüş yolları, yapıldığı belirtildi. Aynı açıklamada yeni yolların asfaltlanması için 70 bin ton asfalt döküldüğü ayrıca 350 adet aydınlatma direği dikildiği açıklandı.

TAMAMLANMAYAN BÖLÜMLER AÇILIŞA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞIYOR

Avrasya Tüneli projesinin Samatya bölgesinde küçük bir bölgede asfaltlama çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Bu bölgenin açılışa yetiştirilmesi için gece gündüz çalışıldığı öğrenildi. Tünellerin ağızlarının bulunduğu Çatladıkapı mevkiinde ise çalışmaların çok büyük bölümü tamamlandı.Tünel girişleri öncesi gişeler yerleştirilirken, açılış töreni hazırlıkları da başladı.

AVRASYA TÜNELİNİNDE GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE

Tünelde operasyon merkezi 24 saat boyunca tünelin güvenli çalışması, trafiğin kesintiye uğramadan akması için çalışacak. Her 600 metrede bir konumlanan emniyet şeritleri, alt ve üst katlar arasında geçişi sağlayan ve tünel boyunca uzanan acil tahliye sistemi ile güvenli bekleme alanları, anlık bilgi akışı için genel anons sistemi bulunacak. Ayrıca tünelde her noktasından erişilebilen haberleşme ve ihbar sistemi, tünelin her noktasının 7x24 izlendiği kapalı devre televizyon sistemi ve olay algılama sistemleri, yangına dayanıklı yüzey kaplaması, tünelin her noktasından rahatça erişilen özel yangın söndürme sistemleri bulunuyor. Tünel fay hatlarına yakınlığı nedeniyle richter ölçeğine göre 9 büyüklüğünde bir depreme dayanacak güçte yapıldı.

SADECE ARAÇLARA PARA ALINACAK

1 milyar 245 milyon 121 bin 188 ABD dolarlık projeyi tamamlayacak firmalar, tüneli 24 yıl 5 ay boyunca işletecek. Projenin İstanbul’da trafiğin çok yoğun olduğu güzergâhta yolculuk süresi 100 dakikadan 15 dakikaya kadar indireceği belirtiliyor. Tünelden araç geçiş ücretleri açılış yılında tek yönde otomobiller için 4 Dolar artı KDV, minibüsler için ise 6 dolar artı KDV olacak. Sadece araç geçiş ücreti alınacak olan Avrasya Tüneli’nde otomobil içindeki yolcular için ödeme yapılmayacak.

DHA

Etiketler: avrasya tüneli
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