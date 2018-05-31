39 ton çilek ve domatesin girişine engel

Rusya tarım ürünleri deneyim ajansı Rosselhoznadzor’dan denetimciler Bryansk ve Smolensk bölgelerindeki Troyebortnoye geçiş noktasında Türkiye’den getirilen 39 ton çilek ve domatesin Rusya’ya sokulmasını engelledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rosselhoznadzor’dan yapılan açıklamada, Türkiye’den getirilen 39 ton çilek ve domatesin Rusya’ya sokulmasını engellediği bilgisi verildi. Açıklamaya göre, Dört Bahar Gıda Tarım ve Öz Ümit Tarım Ürünleri şirketlerine ait çilek ve domateslerde, tarım zararlıları olan Kaliforniya çiçek tripsine rastlandı. Mal, ihracatçılara geri gönderildi.

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