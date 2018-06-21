Manisa'daki perşembe pazarında soğan, patates, bamya ve limon fiyatları el yaktı. Soğanın kilosu 7 liradan satılırken, pazarcılar müşterilerin yarım kilo aldığını belirterek hal fiyatlarının da yüksek olmasından yakındı.

Perşembe pazarına giden vatandaşlar, fiyatları görünce şaşırdı. Pazarda soğanın kilosu 7 liradan, patatesin kilosu 4-5 liradan, limonun kilosu 10 liradan, bamya ve taze fasulyenin kilosu da 12 liradan satıldı. İlk kez soğanın 7 liradan satıldığı gördüklerini dile getiren vatandaşlar, yarım kilo almak zorunda kaldıklarını ifade etti. Birçok kişi de soğan ve patates tezgahlarına yaklaşamadan elleri boş döndü.

Pazar esnaflarından Halil İbrahim Darı, hal fiyatlarının da yüksek olmasından yakınarak, "İnsanlar almak zorlanıyor. Normalde geçtiğimiz yıllarda bu aylarda biz soğan ve patatesin kilosunu 1 lira 50 kuruşa ya da 2 liraya satıyorduk. Soğanda hastalık var. Halden biz 6 liraya alıyoruz. Soğan Hatay Reyhanlı'dan geliyor. Daha önce soğan ve patatesin 3 kilosunu 5 liraya satardık. Şimdi 1 kilo satamaz olduk. 10-15 güne fiyatların düşmesini bekliyoruz" dedi.

Diğer bir esnaf Zahid Özkaya ise, soğanda artık tane hesabı yapıldığını belirterek, kendilerinin de mağdur olduğunu söyledi.

PAZARA GELEN ŞAŞKINLIK YAŞADI

İzmir'in Hatay semtinde kurulan Perşembe Pazarı'nda, soğanın tezgahtaki fiyatı 7 liraya kadar çıktı. Patatesin fiyatı da 5 ile 6 lira arasında değiştiyor. Pazara gelen vatandaşlar, özellikle soğanın fiyatını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlardan Serpil Tekin, çok pahalı olduğunu, hiç bu kadar yüksek fiyatlarla karşılaşacağını düşünmediğini belirtti. Pahalı da olsa soğan almak zorunda olduklarını belirten Tekin, "Bir kilo soğanı 7 liradan yiyeceğimi 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Doları geçti. Artık kokusu ile yemeği pişireceğiz. Kıymetli, değerini bilmek lazım. 3 haftada bu kadar nasıl yükselebilir. Tarladaki garibim çiftçiden kaç paraya alıyorlar acaba, yazık köylümüze, yazık" diye konuştu.

Pervin Durmaz isimli vatandaş da geçen hafta soğanın 5 lira olduğunu ama almadıklarını söyledi. Durmaz, "Şimdi 7 lira, artık sanırım soğan yemeyeceğiz. Gitgide pahalı oluyor. Geçen yıl 1 liraya alıyorduk. Seneye 10 lira mı olur 20 lira mı belli değil" diye konuştu. Vatandaşlardan Kemal Kurt ise "Anlaşılır gibi değil. Altın borsasına dönüştü. Tarım politikaları iflas etti. 'Yiğit muhtaç oldu kuru soğana', derlerdi. Bu artık başka türlü düşünülmeli" dedi.

Pazarcılardan Sedat Özcan da fiyatlardan şikayetçi oldu. Artık insanların kilo ile değil tane olarak soğanı aldıklarını söyleyen Özcan, "Alıcı da bulamıyoruz. Biz de şaşırdık, tarihinde ilk kez soğan bu fiyatları gördü. Allah herkesin yardımcısı olsun. Her gün üstüne 50 kuruş, 1 lira zam geliyor. Öyle olunca biz de bunu etikete yansıtmak zorunda kalıyoruz. Kimse alamıyor. Üç tane isteyen de var 5 tane isteyen de. Artık kilo ile soğan satamıyoruz" dedi.

Pazar esnafından Yaşar Anatemur da, "Biz de mağduruz ama 2 yıldır mahsuller tarlada kalıyor. Çiftçi çok zor durumda. Bankalara borçlandılar, traktörünü satanlar oldu. Şimdi ürün biraz pirim yapınca isyan etmemek lazım. Çiftçileri de düşünmemiz gerekiyor. Soğan fiyatı yüksek ama yapabileceğimiz birşey yok. Vatandaş fiyatı yüksek buluyor. Alamayıp dönen çok. Poşete koyup, fiyatı görünce bırakıp gidiyorlar" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA PATATES SOĞAN ESPRİSİ

Patates ve soğanın fiyatı, sosyal medyaya da konu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, bir kadının boynunda asılı olan soğan ve patetes fotoğrafını 'Ooo, Fatma teyzemin gelini yine düşman çatlatıyor' notuyla paylaştı. Fotoğraf, kısa sürede paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.

***

Tıklayınız:

Kim doğru söylüyor?

Soğan % 212 arttı

Üretici de, tüketici de mağdur