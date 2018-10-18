Albayrak: Toparlanmaya başladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BRICA İstanbul Zirvesi’nde bazı açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, “Türkiye’nin kaynak sağlama sorunu yok, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri. Felâket senaryosu üretmeye çalışanlara, bu algıda olanlara tahvil ihracıyla gerekli dersi verdik. Hayata geçirdiğimiz tedbirler yatırımcılar tarafından gayet olumlu karşılanmıştır” dedi. Bakan Albayrak’ın açıklamalarından satır başları:

“VERİMLİLİĞİ DESTEKLEYECEK ŞEKİLDE”

“2010’dan bu yana küresel ekonomi yavaş yavaş toparlanmaya başladı, ancak krize karşı olağan üstü para ve maliye politikalarının getirdiği etkiler sürmektedir. Ticaret savaşları konusu önemli, bu zamana kadar ticarette korumacılığa karşı çıktık. Türkiye olarak ekonomi politikalarımızı da verimliliği destekleyecek şekilde kurguluyoruz.”

“TÜRKİYE GÜÇLENEREK ÇIKTI”

“Ekonomik büyümemizde kamu kaynakları nispeten daha sınırlı oldu. Türkiye güçlü temelleri sayesinde bu süreçten güçlenerek çıktı. Önümüzdeki dönemde Türkiye olarak temelleri daha da güçlendireceğiz. Bankacılık sektörümüzü de reel sektörümüzü de destekleyecek kararlılığımızla sahada olacağız.

“TÜRKİYE’NİN KAYNAK SAĞLAMA SORUNU YOK”

“Türkiye, Brezilya ile birlikte son dönemde dünyada en büyük performansı gösteren ülke oldu. Türkiye’nin kaynak sağlama sorunu yok, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri. Sadece toparlanmada dünyada ilk 3’teyiz. Felâket senaryosu üretmeye çalışanlara, bu algıda olanlara tahvil ihracıyla gerekli dersi verdik.”