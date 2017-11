STB ve Tarım Platformu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, iki zincir markette kilosu 29-31 liradan ucuz et satışının yanlış bir karar olduğunu belirterek, “Hazır ette hile hurda olabilir. At, eşek, bufalo eti gönderilmeyeceği ne malum?” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın açıkladığı iki zincir markette ucuz et satışına olumlu bakmadığını belirten SİVAS Ticaret Borsası (STB) Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sırbistan’dan et ithal edilmesinin de Türkiye’ye yakışmadığını söyledi. Hastaoğlu, “Bakanımızın açıkladığı iki ulusal firmada ucuz etin satılmasını çok hoş görmüyorum. Uygun da değil. Hele hele Sırbistan gibi bir ülkeden getirilmesi, hele karkas değil de kemiksiz olarak getirilmesi, bunlar dinimize de yakışmaz, bize de yakışmaz. Hadi güvendik, ‘bunlar namuslu’ dedik. Yarın bir gün bu kutuların içine nelerin katılacağını kim, ne bilecek? Hangisi kontrol edilecek? Tamam sınırlarımızda kontrol ediliyor ama gün geldiği zaman kontrol de edilemeyecek. Çünkü tonaj çok fazla, yetiştirme şansları ne kadar onu da bilemiyoruz. Kaldı ki biz daha yakın bir olay, canlısında bile doğru düzgün kontrol yaptıramadık. Biz buradan veteriner hekimleri gönderdik; gittiler orada güya mal seçecekler, gelen hayvanları gördük. Bakanlığın gönderdiği yetkililer yaptı bunu. Gelen mallar yerlerde süründü. Kaldı ki bunu hazır ete döndürdüğünüz zaman ne kadar hilesi var ne kadar hurdası var..? Hele hele söylemek istemiyorum ama atına, eşeğine, bufalosuna kadar yapmayacağı ne malum? Dolayısıyla biz bunu hiç beğenmedik, hiç hoşumuza da gitmedi” diye konuştu.

Bu işin altyapısı yok

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’yı çok sevdiğini ancak yanlış bir uygulamaya imza attığını savunan Hastaoğlu, “Açık açık söylüyorum; Ben bakanımızı çok seviyorum, ama bu olaydan dolayı da kınıyorum. Kendi adıma kınıyorum, kasaplar adına kınıyorum, besiciler adına kınıyorum. Sivas Ticaret Borsası adına kınıyorum. Sivas Tarım Platformu olarak kınıyorum. Bu çok yanlış bir şey. Bu, ‘ben yaptım oldu’yla olmaz. Bu işin altyapısı yok. O iki firmanın parçalama ünitesi dahi yok. Kıyması yapılacak, kuşbaşısı yapılacak. Nasıl yapılacak belli değil. Kaldı ki kasap tezgahlarında, market tezgahlarında hazır kıyma yapana dünya ceza var. Onlar şimdi hazır kıyma satacaklar. Hem de paketlenmiş satacaklar. Bu ne zaman üretildi, ne zaman paketlendi, dağıtımı nasıl yapılacak, ne zaman yapılacak, burada nerede muhafaza edilecek? O dediğimiz firmaların ikisinde de personel yok. Herkes raftan kendisi alıyor. Etler orada ne kadar kalacak, unutulacak bunlar; hiç hesaplayan yok.” dedi.

***

“Neden bizi batırmaya gidiyorsunuz’’

Aksaray’da et üreticileri, et ithalatına tepki göstererek, bu uygulamayla üreticilerin ciddî sıkıntılarla karşı karşıya kalacağını söyledi. Aksaray Kasaplar Odası Başkanı Kani Yerli hükümet tarafından besicileri destek kredileri verildiğini hatırlatarak, “Çok ucuz faizle para veriyorlar. Bunlarla birlikte bize çiftlik yaptırıyorlar. Avrupa’dan bize mal getirtiyorlar. Ondan sonra da kalkıp yabancı ülkelerden et geliyor. ‘Madem et getireceksin neden bize kredi veriyorsun, çiftlikleri yaptırıyorsun? Neden bizi batırmaya gidiyorsun? Biz, üretici olarak zarar edersek, size nasıl ödeyebiliriz?’’ dedi.

***

“Haksız rekabetin içine sokulmasın’’

İki zincir markette kilosu 29-31 lira arasında ithal et satılmasına tepki gösteren kasaplar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşecek. İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, kendisinin de katılacağı toplantıda Bakan Fakıbaba’dan kasaplara da aynı imkânın tanınmasını isteyeceklerini söyledi. Yücelmiş, “Devlet bizi haksız rekabetin içine sokmasın. Küçük esnafın zaten sıkıntısı vardı, bu kararla yok olmanın eşiğine geldi” dedi.